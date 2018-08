Prolongation de contrat de huit ans pour John Gibson

Le gardien de but John Gibson des Ducks d'Anaheim a paraphé une prolongation de contrat de huit ans qui entrera en vigueur lors de la saison 2019-2010.

Greg Beacham Associated Press ANAHEIM, Californie

Les Ducks ont confirmé la nouvelle samedi, sans dévoiler les détails financiers. Selon diverses sources, l'entente est d'une valeur globale de 51,2 millions de dollars.

Depuis son arrivée dans la LNH en 2014, Gibson est devenu un partant régulier pour les Ducks au fil des trois dernières saisons.

L'an dernier, il a établi des sommets personnels en carrière avec 31 victoires et un taux d'arrêts de ,926 tout en prenant part à 60 rencontres, un autre sommet personnel. Le gardien âgé de 25 ans, qui est originaire de Pittsburgh, a également participé à 26 matchs des séries éliminatoires en quatre saisons avec les Ducks.

En 178 parties en carrière dans la LNH, Gibson affiche un dossier de 93-55-20 avec une moyenne de buts alloués de 2,29, la meilleure dans l'histoire des Ducs, et 16 blanchissages.

Parmi tous les gardiens ayant pris part à au moins 150 matchs dans la LNH depuis la saison 1955-56, Gibson présente le meilleur taux d'arrêts en carrière. Son rendement global de ,923 lui permet de devancer de justesse Ken Dryden, un ancien du Canadien de Montréal, Dominik Hasek et Tuukka Rask, tous trois à ,922.

« Je crois en John Gibson comme tout le monde au sein de l'organisation, a déclaré le vice-président exécutif et directeur général Bob Murray par voie de communiqué. C'est certain qu'il s'agit d'un engagement majeur de la part de l'équipe, mais un engagement envers lequel nous avons pleine confiance. John affiche un engagement semblable envers l'équipe. Il est sur le point d'atteindre le zénith de sa carrière et nous sommes confiants que le meilleur reste à venir. »

Gibson a été un choix de deuxième ronde, 39e au total, lors de la séance de sélection de 2011. À compter de la pause du match des étoiles jusqu'à la fin de la saison régulière, Gibson a dominé tous les gardiens de la LNH ayant joué dans au moins 20 parties aux chapitres de la moyenne de buts alloués et du taux d'arrêts (1,95 et ,937).

« Je suis emballé d'être un membre à long terme de cette organisation », a affirmé Gibson dans le communiqué.

« Ma préférence a toujours été de rester avec les Ducks, et je ne peux pas être plus heureux. C'est merveilleux de faire partie de l'avenir de cette équipe et l'objectif demeure de ramener la Coupe Stanley à Anaheim. »