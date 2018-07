 Jarome Iginla fait ses adieux à la LNH avec sérénité 

Âgé de 41 ans, Iginla a confirmé sa retraite à Calgary, où il a passé 16 campagnes dans l'uniforme des Flames.

Lors d'une conférence de presse fort courue au Scotiabank Saddledome, Iginla a déridé son auditoire avec des anecdotes amusantes au sujet de sa carrière et de ses coéquipiers.

Il est le meneur dans l'histoire des Flames avec 525 buts. Capitaine pendant ses dix dernières saisons avec l'équipe, il est aussi celui qui a amassé le plus de points et joué le plus grand nombre de parties.

Bien qu'il n'ait pas réussi à faire graver son nom sur la coupe Stanley durant sa carrière, il a été un attaquant de puissance dominant dans la LNH.

Il a aussi obtenu une mention d'aide sur l'un des buts les plus célèbres dans l'histoire du hockey au Canada. Lors de la finale des Jeux olympiques de Vancouver de 2010, il avait préparé le filet victorieux de Sidney Crosby, en prolongation, face aux États-Unis.