 Gina Kingsbury dirigera l'équipe féminine de hockey du Canada 

Kingsbury, née en Saskatchewan mais qui a grandi à Rouyn-Noranda, prendra en main la gestion du programme national féminin au sein de Hockey Canada, en relève à Melody Davidson. Celle-ci a abandonné le poste de directeure générale après huit ans pour se concentrer sur le recrutement.

Âgée de 36 ans, Kingsbury s'est retirée de l'équipe nationale en 2010. En 116 matchs pour le Canada, à compter de 2001, elle a marqué 29 buts et ajouté 45 mentions d'aide.

Après avoir occupé un poste d'instructeure à l'école de hockey d'Okanagan, elle a fait ses classes auprès de Davidson à Calgary pendant trois ans, à la direction des équipes de moins de 18 et de 22 ans. Elle s'occupait aussi du développement des habiletés individuelles.

«Je ne m'attendais certainement pas à ce genre de transition aussi rapidement, a reconnu Kingsbury en entrevue avec la Presse canadienne.

«Ultimement, j'essayais de prendre autant de notes que possible de la part de "Mel" et d'apprendre les rudiments de notre programme à partir de l'autre côté de la clôture.»

Davidson a mené Kingsbury et l'équipe du Canada à des médailles d'or olympiques en 2006 à Turin et quatre ans plus tard à Vancouver avant de devenir la directeure générale de l'équipe nationale.

L'embauche d'entraîneurs en vue du Championnat du monde et des Jeux olympiques, le choix des joueuses invitées au camp et la sélection finale au sein des équipes, ainsi que la préparation et la stratégie en vue des Jeux ne sont quelques-unes des tâches qui relèveront de Kingsbury.

Cette dernière n'aura toutefois pas à se soucier du recrutement, une responsabilité que conserve Davidson.

«Elle a établi des normes en matière de détermination et de vision, et je veux continuer dans cette direction, a déclaré Kingsbury en parlant de Davidson. J'ai foi en ce qu'elle a bâti.»

À titre de directeure générale, Davidson a été la principale architecte de la spectaculaire victoire du Canada, en prolongation, lors du match pour la médaille d'or des Jeux de Sotchi, en 2014, contre les États-Unis. Les Américaines ont toutefois savouré leur revanche en l'emportant en fusillade à Pyeongchang en Corée du Sud, en février.

Davidson, une Albertaine âgée de 55 ans, a avisé les dirigeants de Hockey Canada en novembre qu'elle était prête à quitter ses fonctions et d'amorcer une nouvelle phase de sa vie personnelle et de sa carrière.

«Il y a beaucoup de raisons. Aucun doute que c'est personnel. Qu'est-ce que je veux faire pendant les 10 ou 15 prochaines années de ma vie?, a fait remarquer Davidson. Ce qui est triste, c'est que tu ne peux pas aller vers une autre organisation. Il n'y en a pas d'autres. Le hockey féminin, ce n'est pas comme le hockey masculin.

«J'aime encore beaucoup faire du recrutement. C'est une tâche que j'ai conservée à l'intérieur de mes fonctions de directeure générale parce que je l'aimais. J'ai demandé aux dirigeants de Hockey Canada s'ils seraient d'accord à me laisser ce rôle. Nous avions embauché Gina avec l'intention de lui permettre de prendre la relève. C'est peut-être arrivé un peu plus rapidement qu'elle ne l'aurait cru.»