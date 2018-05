 Mondial de hockey: la Suède conserve son titre, le Canada 4e 

Associated Press COPENHAGUE

Filip Forsberg a inscrit le but décisif pour la Suède, puis Anders Nilsson a frustré Nino Niederreiter pour mettre fin à la rencontre. La Suède a ainsi mis la main sur un troisième titre en six ans et un 11e dans son histoire.

Dans la finale consolation, Chris Kreider s'est signalé avec deux buts pour les Américains.

L'attaquant Nick Bonino a inscrit le but victorieux en sautant sur un retour de lancer en avantage numérique en troisième période. Anders Lee et Kreider ont complété dans un filet désert pour procurer une troisième médaille de bronze aux États-Unis en six ans.

«Je crois que nous aurions dû être plus disciplinés, moi aussi, car j'ai écopé d'une mauvaise punition en fin de match qui a donné lieu à un but, a déclaré le capitaine adjoint Ryan O'Reilly.

«C'est décevant. Nous leur avons donné des occasions et des supériorités numériques, et c'est un point sur lequel nous aurions dû être bien meilleurs. Vous donnez du temps à des joueurs habiles, ils créent des occasions, et ils nous battent.»

Le Canada a quant à lui dû se contenter d'une décevante quatrième place.

«Nous voulions l'or, a admis l'attaquant canadien Bo Horvat. Nous voulions être en finale. Ce n'est pas le résultat espéré. Mais nous pouvons tirer du positif de cette expérience en prévision de l'an prochain.»