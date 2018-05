 Les Golden Knights poussent les Jets au bord de l'élimination 

Reilly Smith a dénoué l'impasse en troisième période et les Golden Knights de Vegas ont défait les Jets de Winnipeg 3-2, vendredi soir, lors du quatrième match de la finale de l'Association Ouest.

Smith a profité d'un revirement du défenseur des Jets Dustin Byfuglien, qui a raté son lancer à la ligne bleue adverse, et il s'est amené sur l'aile gauche avant de surprendre Connor Hellebuyck d'un tir précis dans la lucarne. L'attaquant de 27 ans a du même coup mis fin à une disette de six parties sans but.

Aussi improbable que ça pouvait paraître au premier match de la saison, les Golden Knights ont pris les devants 3-1 dans cette série et ils ne sont qu'à une seule victoire d'atteindre la finale de la Coupe Stanley. Ils deviendraient la première équipe d'expansion depuis les Blues de St. Louis, en 1968, à réaliser pareil exploit.

Les Jets pourront éviter l'élimination à domicile dimanche après-midi, à l'occasion du cinquième affrontement de la série.

William Karlsson et Tomas Nosek ont aussi trouvé le fond du filet pour les Golden Knights, qui montrent un dossier de 6-1 à domicile depuis le début du tournoi printanier. Smith a aussi ajouté une mention d'assistance.

Tout aussi spectaculaire que lors de la victoire de 4-2 de son équipe, mercredi soir, Marc-André Fleury a gardé le fort pour les hommes de Gerard Gallant et il a bloqué 35 des 37 rondelles dirigées vers lui.

Les Jets ont montré beaucoup de résilience et ils ont créé l'égalité deux fois après avoir vu les Golden Knights prendre les devants, mais les réussites de Patrik Laine, en avantage numérique, et de Tyler Myers ont été vaines.

Hellebuyck a réalisé quelques beaux arrêts devant la cage des visiteurs, même s'il voudrait probablement revoir le but de Nosek, mais il a encaissé un troisième revers de suite après avoir cédé trois fois devant 29 tirs.