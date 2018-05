Le Lightning élimine les Bruins en 5 matchs

Le Lightning de Tampa Bay a défait les Bruins de Boston 3-1 et a accédé du même coup à la série finale dans l'Association Est, dimanche après-midi.

Brayden Point et J.T. Miller ont marqué en deuxième période pour le Lightning, et Anton Stralman a complété en tirant dans un filet désert. Le club floridien affrontera au prochain tour l'équipe gagnante de la série entre les Penguins de Pittsburgh et les Capitals de Washington, menée 3-2 par la formation de la capitale fédérale américaine.

David Krejci a riposté pour les Bruins, qui se sont inclinés en cinq parties devant la troupe de l'entraîneur-chef Jon Cooper.

Andrei Vasilevskiy a repoussé 27 des 28 tirs dirigés vers le filet du Lightning, tandis que son vis-à-vis, Tuukka Rask, a cédé à deux reprises sur 21 lancers.