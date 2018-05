Kyle Connor mène les Jets vers une victoire de 6-2

Kyle Connor a marqué ses deux premiers buts en séries en carrière en plus de se faire architecte d'un autre filet et les Jets de Winnipeg ont défait les Predators de Nashville 6-2, samedi soir, pour prendre les devants 3-2 dans la série de deuxième tour.

Dustin Byfuglien et Mark Scheifele ont tous les deux touché la cible en plus d'obtenir une mention d'assistance. Paul Stastny et Mathieu Perreault ont également noirci la feuille de pointage pour les Jets.

Connor Hellebuyck a une fois de plus été exceptionnel et a repoussé 38 tirs dans la victoire. Blake Wheeler a récolté trois mentions d'aide, tandis que Nikolaj Ehlers en a obtenu deux.

Yannick Weber et Ryan Johansen ont fait bouger les cordages du côté des Predators. Pekka Rinne a pour sa part bloqué 20 des 26 rondelles auxquelles il a fait face avant de céder sa place à Juuse Saros, qui a stoppé cinq lancers.

Les Jets auront la chance de se tailler une place en finale de l'Association de l'Ouest, lundi, lors du sixième match de la série.

Si nécessaire, le septième et ultime match sera disputé jeudi soir, à Nashville.