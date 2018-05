 Les Sharks égalent les chances face aux Golden Knights 

Martin Jones a repoussé 34 lancers en route vers son deuxième jeu blanc du tournoi printanier et les Sharks de San Jose ont égalé les chances dans leur série demi-finale de l'Association de l'Ouest face aux Golden Knights de Vegas en remportant le quatrième match par le score de 4-0, mercredi.

La série est égale à deux victoires de chaque côté. Le match no 5 sera présenté vendredi, à Las Vegas.

> Le sommaire du match

Marcus Sorensen, Joonas Donskoi, Tomas Hertl et Joe Pavelski, en avantage numérique, ont touché la cible pour les Sharks, tandis que Brenden Dillon et Logan Couture ont amassé deux aides chacun.

Marc-André Fleury a cédé quatre fois contre 34 tirs devant le filet des Golden Knights, qui n'ont pu profiter de leurs cinq occasions en avantage numérique.

Les Golden Knights n'avaient pas été blanchis depuis le 19 février, dans un revers de 2-0 face aux Ducks d'Anaheim - une séquence de 30 matchs avec au moins un but.

Jones a été solide et a égalé un record d'équipe appartenant à Evgeni Nabokov pour le nombre d'arrêts lors d'un jeu blanc en séries éliminatoires.

Il a volé un but à Reilly Smith tôt dans le match et a multiplié les arrêts spectaculaires par la suite. Il a aussi reçu un coup de main de Brent Burns, qui a dégagé une rondelle alors qu'elle était sur la ligne des buts, et a joué de chance quand un tir de James Neal a atteint le poteau en première période.

Jones est revenu à la charge tard en deuxième période pendant que les Golden Knights étaient en avantage numérique, se dressant coup sur coup devant William Karlsson et Jonathan Marchessault. Jones a ensuite à nouveau frustré Smith au retour du deuxième entracte.

Hertl a offert un coussin plus confortable à Jones en creusant l'écart à 3-0 tôt en deuxième période grâce à son cinquième but des séries, un sommet chez les Sharks. Couture a gagné une mise en jeu en zone offensive devant Erik Haula, puis Mikkel Boedker a tenté de surprendre Fleury en contournant le filet. Hertl était devant et a poussé une rondelle libre dans l'ouverture.

Le but de Pavelski sur le retour d'un lancer de Couture à mi-chemin en troisième a cloué le cercueil des visiteurs.

Les Sharks avaient inséré le défenseur Joakim Ryan dans leur formation à la place de Paul Martin, tandis que Donskoi était de retour au jeu après avoir manqué la rencontre précédente en raison d'une blessure au bas du corps. Dans le cas de Ryan, il disputait un premier match depuis le 16 mars.

Donskoi s'est démarqué en battant Fleury à l'aide d'un tir des poignets avec 5,1 secondes à faire en première période.

Sorensen avait ouvert la marque quelque cinq minutes plus tôt, profitant de l'obstruction provoquée par son coéquipier Eric Fehr pour revenir dans l'enclave et battre Fleury après avoir usé sa patience.