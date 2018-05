Le Lightning mène la série 2-1 face aux Bruins

Ondrej Palat a marqué deux buts tôt en première période, Andrei Vasilevskiy a repoussé 28 tirs et le Lightning de Tampa Bay a défait les Bruins de Boston 4-1 dans le troisième match de leur série demi-finale de l'Association de l'Est, mercredi.

Associated Press Boston

Le Lightning mène la série 2-1. Le quatrième match sera présenté vendredi, à Boston.

Palat a ouvert la marque après seulement 1:47 de jeu et a ensuite creusé l'écart seulement 1:32 plus tard. Anthony Cirelli et Steven Stamkos, dans un filet désert, ont aussi touché la cible pour le Lightning. Victor Hedman a amassé deux aides.

Patrice Bergeron a été l'unique buteur des Bruins. Tuukka Rask a accordé trois buts sur 36 tirs.