Filip Zadina: aux portes de la LNH

Le Canadien parlera au troisième rang au prochain repêchage. À cette position, trois noms reviennent dans les discussions: Andrei Svechnikov, Filip Zadina et Brady Tkachuk. Cette semaine, La Presse vous présente ces trois ailiers. Aujourd'hui: Zadina.

Le mois dernier, l'entraîneur-chef Martin Bernard préparait ses joueurs du Drakkar de Baie-Comeau en vue d'une difficile série contre les Mooseheads d'Halifax. Parmi les menaces à contenir, il y avait Filip Zadina.

Zadina venait de terminer la saison avec 44 buts en 57 matchs. Ses statistiques auraient été encore plus élevées s'il n'avait pas été invité par la République tchèque au Championnat du monde junior.

Et qu'a-t-il fait au Mondial? Il a marqué sept buts en sept matchs.

«Dans notre plan de match, on voulait s'assurer de limiter son espace pour faire en sorte qu'il tire le moins souvent possible. On l'a couvert de façon très serrée», a affirmé Bernard, au bout du fil.

Ce fut mission partiellement accomplie. Zadina n'a marqué que deux buts en cinq matchs... mais il en a préparé sept autres, pour terminer la série avec neuf points. Et les Mooseheads ont remporté la série.

«Il est capable de faire produire ses coéquipiers aussi, rappelle Bernard. Comme on a limité son espace, il a utilisé un peu plus ses coéquipiers. Il voit des choses sur la glace que d'autres ne voient pas. Il a de bonnes mains et une bonne vitesse. C'est un joueur assez complet.»

Pas un centre, mais...

Le Canadien doit-il repêcher le meilleur joueur disponible, ou doit-il plutôt y aller en fonction de ses besoins actuels? Plusieurs loustics ont fait la boutade qu'en fait, c'est de talent que le Canadien a le plus besoin. Peu importe la position.

C'est surtout de buts que le Tricolore a besoin. L'équipe a bouclé la dernière saison au 29e rang de la LNH pour les buts marqués (207). Et le meilleur marqueur naturel du groupe, Max Pacioretty, est plus vulnérable que jamais à une transaction, vu sa situation contractuelle.

Même s'il ne réglerait pas le problème du Canadien au centre, Zadina possède le potentiel pour rendre l'équipe meilleure.

«Il y a plusieurs bons joueurs à l'aile aussi. Il y a cinq joueurs sur la glace et ils doivent se compléter. Si tu marques 40 buts, tu vas aider ton équipe, peu importe la position!», souligne Cam Russell, directeur général des Mooseheads d'Halifax.

Russell s'y connaît en matière de joueurs d'élite, puisqu'il a eu sous ses ordres trois joueurs repêchés dans le top 3 dans la LNH au cours des dernières années: Nathan MacKinnon (1er, 2013), Jonathan Drouin (3e, 2013) et Nico Hischier (1er, 2017).

«Il est dans la même catégorie, affirme Russell. C'est un marqueur pur, un attaquant de puissance. Marquer des buts, ça ne s'enseigne pas. Il apporte donc ce que les équipes recherchent. Et il travaille très fort.»

«Il est capable de profiter de ses occasions et il a l'une des meilleures touches pour finir ses jeux, ajoute Dan Marr, directeur de la Centrale de recrutement de la LNH. Il me rappelle Brett Hull et Eric Lindros dans sa façon d'être toujours démarqué pour obtenir une occasion de marquer.»

Quel impact?

Zadina a été invité au camp de sélection de la République tchèque en vue du Championnat du monde senior, mais il n'a pas été retenu. Pourtant, à 6 pi et 195 lb, il a de quoi tenir bon contre des hommes.

Ça n'empêche pas les intervenants de voir en Zadina un joueur capable d'évoluer dans la LNH dès la saison prochaine.

«Il va devenir un top 6 solide à long terme, croit un recruteur d'une équipe de la LNH, qui dit l'avoir vu jouer une dizaine de fois cette saison. Physiquement, il est fort. Dès l'an prochain, il sera un joueur de top 9 dans la LNH. C'est un late [il aura 19 ans en novembre prochain], il est un peu plus vieux, donc ça va l'aider.

«Il veut la rondelle, il veut faire la différence dans un match, il n'a pas peur d'attaquer entre les points de mise en jeu. Il fait des jeux en espace restreint et utilise beaucoup son corps. C'est excitant pour une équipe de voir ces qualités.»

Dans la plupart des classements d'espoirs, Zadina est répertorié derrière Andrei Svechnikov, l'attaquant russe des Colts de Barrie, dans la Ligue de l'Ontario. Quoi qu'en disent ces classements, ce sera aux Hurricanes de la Caroline, détenteurs du deuxième choix au total, de déterminer qui des deux (ou de Brady Tkachuk) sera le premier attaquant réclamé, après le défenseur Rasmus Dahlin.

Les Hurricanes comptent déjà dans leurs rangs le Tchèque Martin Necas, leur premier choix l'an dernier, qui a fait un tabac avec Zadina au dernier Mondial junior. Souhaiteront-ils réunir les deux attaquants?

Parions que le Canadien, qui parlera tout de suite après les Hurricanes en juin, a bien hâte de connaître la réponse.