Connor McDavid nommé capitaine d'Équipe Canada

McDavid, qui a dominé la LNH avec 108 points cette saison, a aidé le Canada à remporter l'or au tournoi de 2016.

L'attaquant Ryan O'Reilly des Sabres de Buffalo et Brayden Schenn des Blues de St. Louis l'épauleront comme adjoints à ce tournoi qui se déroulera du 4 au 20 mai à Copenhague et Herning, au Danemark.

«Nous avons un mélange de jeunes et de vétérans au sein de l'équipe et les trois joueurs sélectionnés pour porter une lettre sur leur chandail savent ce que ça prend pour connaître du succès sur la scène internationale et ça nous aidera dans notre objectif ultime», a déclaré l'entraîneur-chef Bill Peters dans un communiqué.

L'équipe canadienne tient son camp préparatoire à Riga, en Lettonie. Elle affrontera l'équipe nationale de la Lettonie en match préparatoire, mardi.

La Suède défendra son titre au tournoi cette année. Le Canada a obtenu la médaille d'argent l'an dernier après avoir enlevé l'or en 2015 et 2016.

Le Canada amorcera le tournoi vendredi contre les États-Unis.