Repêchage: quelle est la priorité du Canadien?

De façon générale, les ailiers Andrei Svechnikov, Filip Zadina et Brady Tkachuk sont considérés comme les joueurs les plus talentueux après le défenseur Rasmus Dahlin.

Et en défense, Evan Bouchard, Quinn Hughes, Noah Dobson et Adam Boqvist présentent un potentiel intéressant.

Le drame du Canadien est le suivant: l'équipe a besoin d'aide au centre et en défense, surtout à gauche. De l'avis de bien des recruteurs, il n'y a pas nécessairement de futur premier centre dans la cuvée de cette année. Il peut bien y avoir un Vincent Trocheck ou un Brayden Point - deux excellents centres repêchés au troisième tour - caché plus loin dans le repêchage, mais on ne le saura pas avant deux ou trois ans.

Si le Tricolore n'avait pas été un des trois gagnants de la loterie de samedi, on ne se poserait pas la question. En cinquième ou en sixième place - là où l'équipe avait le plus de chances de parler, selon les probabilités -, bon nombre de défenseurs de talent seront alors disponibles.

L'avis des DG

D'autres DG n'ont pas fait preuve de la même retenue à la sortie des bureaux de la CBC, samedi soir.

«On va prendre le meilleur joueur disponible, a martelé Benning, après que les Canucks eurent décroché le septième choix à la loterie. On va essayer de combler les trous à des positions précises par le marché des joueurs autonomes ou par des transactions.»

«Si on reste au neuvième rang, on va repêcher celui qui deviendra le meilleur joueur, pas celui qui sera le plus près de la LNH. On ne choisira pas en fonction de la position à laquelle le joueur évolue, a pour sa part assuré Jeff Gorton, DG des Rangers de New York, au collègue Larry Brooks, du New York Post. On recherche des atouts. Je ne crois pas en cette idée de repêcher en fonction de la position du joueur.»

On devine aussi à quelle enseigne loge David Poile, directeur général des Predators de Nashville. En 2013, il comptait dans ses rangs un Shea Weber de 27 ans et un Roman Josi en pleine éclosion, qui jouait déjà 23 minutes par match dès sa deuxième saison. C'est sans oublier Ryan Ellis, prometteur choix de premier tour, qui amorçait lui aussi ce qui s'annonçait comme une carrière intéressante. À l'inverse, son groupe d'attaquants était vieillissant, et à l'exception de Filip Forsberg, on ne retrouvait guère de futures vedettes.

Qu'ont fait les Predators, quand est venu leur tour, au quatrième rang? Ils ont choisi un défenseur, Seth Jones, levant le nez sur Elias Lindholm, Sean Monahan et Valeri Nichushkin, les meilleurs attaquants encore disponibles. Trois ans plus tard, ils ont utilisé Jones pour combler un besoin immédiat en l'échangeant contre un premier centre, Ryan Johansen.

Une transaction?

Si la liste d'espoirs du Canadien est la même que celle de bien des observateurs, et s'il y va avec le meilleur joueur disponible, c'est un ailier que Bergevin repêchera au troisième rang.

Dans l'immédiat, s'il y a une position où le CH est nanti, c'est là. Max Pacioretty, Brendan Gallagher et Alex Galchenyuk sont tous à leur place dans les deux premiers trios, Artturi Lehkonen et Charles Hudon n'ont pas encore atteint leur plafond, tandis que Paul Byron offre de la profondeur. Et aucun de ces joueurs n'a encore 30 ans.

Malgré tout, Bergevin peut bien vouloir ajouter un ailier de talent, d'autant plus que la situation contractuelle de Pacioretty fait de lui un candidat à une transaction. Et qu'en échangeant le 67, il pourrait très bien obtenir un bon défenseur gaucher ou un centre. Ses quatre choix de deuxième tour lui donnent des munitions de plus dans ses discussions.

À l'inverse, s'il tient tant à repêcher un défenseur, une transaction pour reculer peut aussi devenir une option. N'oublions pas que Jeff Gorton a laissé entendre au New York Post que les Rangers allaient chercher à grimper au repêchage, eux qui doivent parler au neuvième rang.

Gorton va se faire raccrocher au nez par les Sabres de Buffalo pour le premier choix. Au deuxième rang, les Hurricanes de la Caroline auront alors un nouveau DG. On doute que ce dernier veuille amorcer son mandat en échangeant son tout premier choix au repêchage ! Et au quatrième rang, Dorion a indiqué assez clairement qu'il avait l'intention d'utiliser son choix.

Bergevin ne semblait pas non plus chaud à l'idée d'échanger son choix, samedi. «On a tellement souffert pour l'obtenir, l'offre devra vraiment être bonne.»

Cela dit, un troisième choix au total, ça peut parfois pousser des dirigeants à être agressifs. Les Rangers, pour garder cet exemple, possèdent des éléments qui seraient intéressants chez le Canadien, par exemple Brady Skjei, défenseur gaucher prometteur de 24 ans, qui vient de connaître une saison difficile.

Le gros bon sens laisse croire que ce sera le statu quo. Mais s'il y a une chose qu'on a apprise dans les deux derniers étés, c'est qu'avec Bergevin, il faut s'attendre à l'inattendu. Pour le meilleur et pour le pire.