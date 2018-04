Repêchage de la LNH: le Canadien dans le Top 3

La première partie de la loterie a eu lieu pour déterminer les positions 15 à 4. Les trois équipes qui n'ont toujours pas été sélectionnées, et qui obtiendront donc les trois premiers choix, sont les Hurricanes de la Caroline, le Canadien de Montréal et les Sabres de Buffalo.

L'ordre de ces trois choix sera dévoilé vers 21h45, soit pendant le deuxième entracte du match Sharks-Golden Knights.

L'équipe qui remportera le premier choix devrait jeter son dévolu sur le Suédois Rasmus Dahlin, un défenseur gaucher que plusieurs experts voient jouer dans la Ligue nationale dès l'an prochain.

«Ç'a été une année difficile pour nous tous, et nous allons monter (au repêchage). On saura un peu plus tard à quel rang nous allons choisir, mais nous allons être emballés par le joueur que nous allons réclamer», a déclaré le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, pendant la télédiffusion de la première partie du tirage au sort.

Le Canadien possédait 9,5% des chances de repêcher au tout 1er rang, et 28,8% des chances de se retrouver dans le Top 3. Les Sabres, 18,5% au 1er rang, 49,4% dans les trois premiers. Et les Hurricanes, 3% au 1er rang et 9,9% dans le Top 3.

Les Sénateurs d'Ottawa parleront quant à eux au 4e rang.

Les Canucks de Vancouver, éternels malchanceux, glissent quant à eux d'un rang par rapport à leur classement de fin de saison. Ils dégringolent à la loterie pour une troisième année de suite.

***

5- Coyotes

6- Red Wings

7- Canucks

8- Blackhawks

9- Rangers

10- Oilers

11- Islanders

12- Islanders (via les Flames)

13- Stars

14- Flyers (via les Blues)

15- Panthers

- Avec La Presse Canadienne