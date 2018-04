Les Jets ont le dessus sur les Predators 4-1

Connor Hellebuyck a repoussé 47 lancers, un record d'équipe, Mark Scheifele a inscrit deux buts et les Jets de Winnipeg ont gagné le premier match de leur série demi-finale de l'Association de l'Ouest face aux Predators de Nashville par la marque de 4-1, vendredi.

Les Predators ont dominé le jeu, mais Kevin Fiala a été le seul à tromper la vigilance de Hellebuyck, tôt en troisième période et alors que les Jets menaient déjà 3-0.

«Nous n'étions pas à notre mieux, a fait valoir l'entraîneur-chef des Jets, Paul Maurice. Je crois que nous pouvons mieux jouer et je crois que ce sera le cas plus la série avancera. Sauf que notre équipe verse aussi un salaire au gardien.»

Maurice et Hellebuyck ont toutefois noté que la plupart des chances des Predators provenaient de l'extérieur des zones dangereuses.

«Les joueurs devant moi m'ont laissé voir les lancers, a observé Hellebuyck. Ils bloquaient les tirs qu'ils devaient bloquer et nous portions attention aux détails. C'est simplement le fruit de notre dur labeur.»

L'ancien record de la franchise Jets/Thrashers d'Atlanta pour le nombre d'arrêts dans un match de séries éliminatoires était de 37 et appartenait à Johan Hedberg et Ondrej Pavelec.

Brandon Tanev et Paul Stastny ont aussi touché la cible pour les Jets, alors que Blake Wheeler a récolté deux aides. Le deuxième but de Scheifele a été inscrit en fin de rencontre dans un filet désert.

Pekka Rinne a été moins occupé que son vis-à-vis, mais il a été chassé du filet des Predators après 40 minutes de jeu. Rinne a cédé trois fois contre 16 tirs. Juuse Saros a pris la relève en troisième période et a stoppé les deux tirs dirigés vers lui.

«J'ai trouvé que nous avions bien joué, a mentionné le capitaine des Predators, Roman Josi. Nous avons bien amorcé la rencontre et la première période. Nous avons décoché beaucoup de tirs et nous avions beaucoup de temps de possession en zone adverse. Maintenant, les rondelles doivent entrer dans le filet.»

Le match no 2 sera présenté dimanche, à Nashville.

Après avoir résisté à la poussée initiale des Predators, les Jets ont ouvert la marque avec 5:09 à faire au premier vingt. Bryan Little a provoqué un revirement en zone neutre et a battu le défenseur Alexei Emelin sur l'aile droite avant de rejoindre Tanev à l'embouchure du filet. Rinne a stoppé la déviation initiale, mais Tanev a soulevé le retour par-dessus la jambière du gardien et dans les cordages.

Le but de Tanev a été inscrit sur le quatrième et dernier tir des Jets en première période. Pendant ce temps, les Predators ont bombardé Hellebuyck de 20 lancers.

Les Predators n'ont cependant retiré aucune satisfaction de leur domination au chapitre des tirs.

«C'est bien, mais il faut gagner des matchs, a déclaré l'entraîneur-chef des Predators, Peter Laviolette. Tu peux soulever cette statistique pendant la saison quand tu parles à long terme, mais en ce moment, je prendrais la victoire bien avant. À ce temps-ci de l'année, il n'y a que la victoire qui compte.»

Stastny a doublé l'avance des visiteurs à 9:01 du deuxième engagement. Un tir de Patrik Laine a atteint Rinne au masque et Stastny a profité du retour pour battre le gardien.

Scheifele a ensuite porté un dur coup aux Predators en creusant l'écart à 3-0 avec 2:09 à faire au deuxième vingt. Quelques instants après que Filip Forsberg eut atteint le poteau à la gauche de Hellebuyck, Wheeler a orchestré une attaque et a laissé le disque en retrait à Scheifele. Ce dernier a déjoué Rinne à l'aide d'un tir des poignets du côté du bâton.

Fiala a relancé les Predators en complétant un jeu amorcé par Ryan Ellis et Kyle Turris après 1:23 de jeu en troisième période. Hellebuyck a toutefois été intraitable par la suite, puis Scheifele a confirmé le résultat avec un cinquième but à ses trois dernières sorties.