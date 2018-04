 Ducharme se joint au Canadien, Daigneault et Lacroix s'en vont 

Le Tricolore a du même souffle annoncé le départ des adjoints Jean-Jacques Daigneault et Dan Lacroix.

«Je tiens à remercier sincèrement Jean-Jacques et Dan pour leur dévouement, et particulièrement pour leur travail avec les jeunes joueurs de l'équipe. Je connais JJ et Dan depuis plusieurs années, et je sais à quel point ils ont à coeur le succès de l'organisation. Par contre, Claude Julien et moi prenons le temps de bien évaluer à fond le travail de notre personnel en place, et nous avons conjointement pris cette décision difficile de procéder à ce changement, a indiqué Marc Bergevin, par voie de communiqué.

«En Dominique, nous sommes confiants [sic] d'avoir mis la main sur un excellent entraîneur. Dominique a fait ses preuves au niveau du hockey junior dans la LHJMQ, et son expérience au niveau international avec Hockey Canada lui apporte un bagage de connaissances essentiel qui lui permet de faire le saut chez les professionnels», a poursuivi le DG du Canadien.

Ducharme a passé les sept dernières saisons comme entraîneur-chef dans la LHJMQ. De 2011 à 2016, il a dirigé les Mooseheads d'Halifax, qu'il a menés à la conquête de la Coupe Memorial en 2013. Depuis 2016, il oeuvrait à Drummondville.

Le Québécois a également été entraîneur-chef d'Équipe Canada lors des deux derniers Championnats du monde juniors. Il a mené ses troupes à la médaille d'argent en 2017 et à l'or l'hiver dernier.

Daigneault s'était joint au CH en juin 2012, dans la foulée de la nomination de Michel Therrien comme entraîneur-chef. Il était responsable des défenseurs. Lacroix faisait quant à lui partie du personnel d'entraîneurs depuis l'été 2014, mais n'était plus derrière le banc ces dernières années et travaillait plutôt du haut de la passerelle.

L'entraîneur des gardiens, Stéphane Waite, a quant à lui reçu une prolongation de contrat.

Ducharme et Claude Julien s'adresseront aux médias à 15h à Brossard.