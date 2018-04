L'Avalanche veut ramener Mark Barberio

Selon les informations obtenues par La Presse, le club de Denver souhaite conserver le défenseur montréalais dans ses rangs, et il lui a déjà offert une proposition de contrat en vue de la prochaine saison.

La proposition, pour un contrat de plus d'une saison, permettrait au défenseur de 28 ans de poursuivre sa carrière avec l'Avalanche, et c'est exactement ce qu'il désire.

«J'ai parlé avec notre entraîneur [Jared Bednar] et notre directeur général [Joe Sakic] mardi, et je pense qu'ils veulent continuer avec moi», a expliqué Barberio en entrevue téléphonique avec La Presse.

«On a eu des blessés et ça m'a donné l'occasion de jouer plus souvent lors des séries, alors je pense que oui, les deux côtés, on veut une entente, mais je sais aussi qu'il n'y a rien de garanti dans ce milieu. C'est quelque chose que je comprends maintenant.»

Lors de la série de premier tour contre les Predators de Nashville, Barberio a été employé plus que jamais, incluant un match de 24 minutes et 44 secondes de jeu lors de la sixième et dernière rencontre.

L'Avalanche a été éliminé ce soir-là, mais pour Barberio, soudainement, l'avenir s'est mis à être très reluisant.

«C'est ici que je veux continuer, et je voulais prouver que je suis un défenseur à qui l'équipe peut se fier, a-t-il ajouté. Alors on va essayer de trouver un terrain d'entente.

«Je trouve que je cadre bien avec l'équipe, et en plus, avec les jeunes joueurs de talent qu'on a ici, comme Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen, je trouve qu'on s'en va dans la bonne direction.»

Barberio s'en va lui aussi dans la bonne direction, et dans son cas, il s'agit d'un intéressant contraste par rapport à il y a un an, quand il a été placé au ballottage par le Canadien à deux reprises.

C'est d'ailleurs son deuxième tour sur la liste de ballottage, en février 2017, qui a provoqué son départ pour Denver, après que l'Avalanche a décidé de le réclamer.

«Quand le Canadien m'a mis au ballottage pour la deuxième fois, sur le coup, je me suis demandé ce qui n'allait pas, admet-il. Je ne m'attendais pas à ça.

«L'équipe venait d'acquérir [Nikita] Nesterov, et je pensais que j'allais être le septième ou le huitième défenseur. Mais maintenant, avec le recul, je peux dire que ce fut la meilleure chose qui pouvait arriver à ma carrière.»

Rappelons que Barberio, repêché par le Lightning au sixième tour du repêchage de 2008, avait amorcé sa carrière dans la LNH avec le club de Tampa Bay en 2012-2013. Il avait par la suite accepté un contrat avec le Canadien à l'été 2015 avant de faire ses valises pour le Colorado.

En 46 matchs cette saison, le défenseur gaucher a récolté 13 points et une fiche de +6.

«Je viens probablement de connaître la meilleure saison de ma carrière, a-t-il ajouté. Je suis en confiance et je suis plus constant.

«Avec l'Avalanche, je n'ai pas à m'inquiéter à savoir si je vais sortir [de la formation] ou pas. Ça aide quand t'as la confiance des entraîneurs, et c'est ce que j'ai ici.»