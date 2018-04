Le Lightning élimine les Devils

«Il faut que vos meilleurs joueurs soient vos meilleurs joueurs, et ils se sont montrés à la hauteur, a déclaré l'entraîneur-chef Jon Cooper.

Ce commentaire de Cooper faisait suite à la victoire de 3-1 du Lightning samedi après-midi, causant l'élimination des Devils du New Jersey en cinq matchs.

«Les gens vont regarder cette série et dire: «Oh, 4-1. Ç'a été facile pour Tampa.» Mais quiconque a vraiment regardé ces matchs savent sans le moindre doute que ce n'est pas ce qui est arrivé durant cette série, a ajouté Cooper. Ç'a été une bataille de la mise en jeu initiale jusqu'à la fin. C'est juste que nous avons obtenu les buts importants aux bons moments.»

Nikita Kucherov a inscrit le 27e but de sa carrière en matchs éliminatoires, Andrei Vasilevskiy a stoppé 26 rondelles et le Lightning a accédé au deuxième tour, où il affrontera les vainqueurs du duel entre les Bruins de Boston et les Maple Leafs de Toronto.

Les Bruins mènent la série 3-1 et auront l'occasion d'imiter le Lightning lors du cinquième match samedi soir devant leurs partisans.

Après une récolte de 100 points en saison régulière, Kucherov s'est éclaté contre les Devils avec cinq buts et cinq mentions d'aide. Sa récolte de dix points est la meilleure dans l'histoire du Lightning lors d'une même ronde éliminatoire.

Avec 52 points, dont 27 buts, Kucherov a également rejoint Vincent Lecavalier au deuxième rang des pointeurs en matchs éliminatoires dans l'histoire de la formation floridienne.

«J'ai trouvé qu'il avait élevé son jeu pendant toute la série, il n'y a pas de doute», a déclaré Cooper au sujet de son attaquant de 24 ans.

«Il est un compétiteur extrême, a loué l'entraîneur-chef des Devils, John Hynes.

«Quand vous regardez un joueur comme Kucherov, il a du talent mais il ne joue pas en périphérie. Il est fort en possession de la rondelle, il est un compétiteur et il possède un très bon sens du hockey. Il est le type de joueur offensif dont vous avez besoin si vous espérez gagner la coupe Stanley.»

L'ex-Tricolore Mikhail Sergachev, à l'âge de 19 ans et 300 jours, est devenu le plus jeune joueur dans l'histoire du Lightning à marquer un but en matchs éliminatoires.

Son but a permis au Lightning de compléter la première période avec une avance de 1-0. Kucherov a doublé cette avance à mi-chemin du troisième vingt.

Ryan Callahan a scellé l'issue de la rencontre en logeant la rondelle dans un filet désert avec 1,7 secondes à écouler à la troisième période.

«La sensation est merveilleuse, surtout à domicile devant nos partisans, a déclaré Kucherov. Je trouve que nous avons bien joué défensivement, et les équipes qui jouent bien défensivement continuent leur route.»

Dans la défaite, le gardien Cory Schneider a stoppé 35 des 37 tirs qu'il a reçus. Il s'est notamment dressé devant Tyler Johnson, qu'il a frustré lors d'une échappée après que Patrick Maroon eut permis aux Devils de réduire l'avance du Lightning à 2-1 avec trois minutes à jouer au temps réglementaire.

«Je me sentais bien et j'ai eu du plaisir à jouer, mais en fin du compte, je n'ai pas fait le travail, a analysé Schneider, qui a remplacé Keith Kinkaid lors du premier match et qui a amorcé les quatre rencontres suivantes.

«Je n'ai pas prolongé la série et je n'ai pas réussi à nous procurer une victoire.»