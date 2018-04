 Les Capitals renversent les Blue Jackets en prolongation 

Lars Eller a marqué un but chanceux à 9:00 en deuxième prolongation et les Capitals de Washington ont arraché un gain de 3-2 face aux Blue Jackets de Columbus, qui avaient gagné les deux premiers matchs de la série.

Associated Press Columbus

Zach Werenski a voulu dégager après un tir de Brett Connolly, mais la rondelle l'a heurté avant de dévier sur le patin droit de l'ancien du Canadien.

Les trois matchs ont eu besoin de temps supplémentaire. Les Blue Jackets ont remporté les deux premières à Washington grâce à des buts d'Artemi Panarin et de Matt Calvert, respectivement.

Les hostilités reprennent jeudi soir, au Nationwide Arena.

Comme ils l'avaient fait devant leurs partisans, les Capitals ont marqué les premiers, Tom Wilson touchant la cible à 5:52 de la période médiane.

Pierre-Luc Dubois a riposté avec son premier but en carrière en matchs éliminatoires, avec des aides de Panarin et de Seth Jones moins de cinq minutes plus tard.

Le défenseur John Carlson a redonné les devants aux Capitals à 14:43 de la deuxième période, mais Panarin a de nouveau fait mal aux Capitals en inscrivant son deuxième des séries tôt en troisième période.

En prolongation, Carlson a placé ses coéquipiers dans l'eau chaude en écopant une pénalité mineure pour avoir fait trébucher Werenski avec 4:18 à jouer. Toutefois, les Blue Jackets n'ont pas réussi à décrocher un seul tir au but durant ces deux minutes avec l'avantage d'un homme.

Alex Ovechkin a récolté des mentions d'aide sur les deux buts des Capitals.

Après avoir remplacé Philipp Grubauer en troisième période du deuxième match, Braden Holtby a amorcé la rencontre dans les filets des Capitals. Il a fait face à 35 tirs.

Sergei Bobrovsky a repoussé 42 rondelles après une performance de 54 arrêts dans la victoire de 5-4 des Blue Jackets lors de la deuxième rencontre, dimanche.