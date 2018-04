Nathan MacKinnon mène l'Avalanche à la victoire

Nathan MacKinnon a trouvé le fond du filet deux fois et l'Avalanche du Colorado a résisté aux Predators de Nashville afin de l'emporter 5-3, lundi soir.

Pat Graham Associated Press Denver

Les Predators mènent maintenant la série 2-1 et le quatrième affrontement aura lieu mercredi soir, au Pepsi Center de Denver.

MacKinnon a couronné une poussée de trois buts en première période et il a inscrit son deuxième but lors du second tiers, chassant du même coup le gardien des Predators Pekka Rinne.

Blake Comeau et Gabriel Bourque ont aussi touché la cible alors que Gabriel Landeskog a été crédité d'un but dans un filet désert alors qu'il a été accroché en tentant de décocher un lancer. L'Avalanche a mis fin à une série de 12 revers contre les Predators.

Pour une troisième partie de suite dans cette série, l'Avalanche a marqué en premier. Mais contrairement aux deux duels précédents, la formation du Colorado a su tenir le coup. MacKinnon et sa bande connaissent plus de succès à domicile cette année. Leurs 28 victoires en saison régulière ont égalé leur record d'équipe de 2000-01, alors que l'Avalanche avait remporté la Coupe Stanley.

Le deuxième but de MacKinnon a procuré une avance de 4-0 aux siens et il a écourté la soirée de travail de Rinne, qui a été remplacé par Juuse Saros. Rinne a alloué quatre buts sur 15 tirs.

Jonathan Bernier a stoppé 29 lancers pour l'Avalanche, qui n'a pas fait bouger les cordages en cinq occasions en avantage numérique.

Ryan Johansen et Colton Sissons ont noirci la feuille de pointage pour les Predators. Austin Watson a ajouté un but en fin de match pour réduire l'écart à 5-3.