Les Maple Leafs rebondissent et battent les Bruins 4-2

Auston Matthews a marqué le but vainqueur en deuxième période et les Maple Leafs de Toronto ont défait les Bruins de Boston 4-2, lundi soir, pour réduire l'écart dans la série à 2-1.

Patrick Marleau, à deux reprises, et James van Riemsdyk ont aussi enfilé l'aiguille pour les Maple Leafs. Mitchell Marner et Morgan Rielly ont quant à eux obtenu deux mentions d'aide chacun.

Frederik Andersen a stoppé 40 rondelles pour signer la victoire.

Adam McQuaid et Zdeno Chara ont répliqué pour les Bruins. Sean Kuraly a récolté deux assistances alors que Tuukka Rask a réalisé 26 arrêts.

Les Maple Leafs tenteront de créer l'égalité dans cette série lors du quatrième duel, qui aura lieu jeudi.

Blanchi pendant 120 minutes, au cours desquelles les Maple Leafs ont été dominés sur tous les aspects au TD Garden, Matthews a brisé une égalité de 2-2 alors qu'il restait 5:13 à écouler au deuxième engagement. Il a décoché un tir dans la lucarne après avoir reçu une belle passe de William Nylander.

Le premier trio des Bruins, composé de David Pastrnak, Brad Marchand et Patrice Bergeron, avait amassé pas moins de 20 points lors des six premières périodes de cette série tout en tenant en échec Matthews et la meilleure unité des Maple Leafs.

Cette fois, l'équipe locale a réduit au silence les trois attaquants adverses.

L'avantage numérique des Bruins, qui avait inscrit cinq buts en 10 tentatives avant le match de lundi, a eu l'occasion de créer l'égalité en troisième période, mais Pastrnak a touché le poteau après une remise de Rick Nash.

La troupe de Mike Babcock a finalement scellé l'issue de la rencontre alors qu'il restait 3:35 à jouer à la partie. Marleau s'est amené en deux-contre-un en compagnie de Tomas Plekanec et il a logé le disque sous la mitaine de Rask pour son 70e but en carrière en séries.

Après avoir été chassé du deuxième match, Andersen a volé de façon spectaculaire Pastrnak en plongeant à sa droite. Il a bloqué le tir du Tchèque avec son bâton alors que les Bruins avaient retiré Rask en faveur d'une sixième joueur, avec un peu plus de deux minutes à jouer.