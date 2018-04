Devils: Cory Schneider remplace Keith Kinkaid

Cory Schneider va remplacer Keith Kinkaid devant le filet des Devils lundi soir au New Jersey, avec le club en déficit 0-2 dans la série face au Lightning.

Associated Press Newark, N.J.

Schneider a montré une fiche de 17-16-6 en saison régulière. Il a bloqué 10 tirs sur 10 en relève à Kinkaid samedi, dans un gain de 5-3 de Tampa Bay.

Marcus Johansson reviendra au jeu pour les Devils, lui qui n'a pas joué depuis la fin janvier, résultat d'une commotion cérébrale.

Le Suédois a obtenu cinq buts et 14 points en 29 matchs, cette saison. Il patinait à l'aile gauche avec Pavel Zacha au centre et Patrick Maroon à droite pendant l'entraînement, lundi.

L'entraîneur des Devils John Hynes va utiliser six défenseurs et non sept, comme lors du deuxième match. Mirco Mueller sera laissé de côté.