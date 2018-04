 Blue Jackets: Artemi Panarin est l'homme de la situation 

Et qui peut amener son club loin en séries, espèrent les Jackets.

Le Russe de 26 ans a épaté avec un but et quatre passes lors des deux gains à Washington, aidant Columbus à rentrer à la maison en avance 2-0, au premier tour. Les hostilités reprennent mardi soir, au Nationwide Arena.

Panarin a fait mouche en prolongation en lever de rideau, jeudi. Dimanche, il a été complice d'un but égalisateur et de celui plaçant Columbus en avance 4-3, avant le but tardif de T.J. Oshie, des Capitals. Matt Calvert a toutefois fait gagner les Blue Jackets en prolongation.

Jeudi, il a échappé au défenseur Dimitry Orlov et, les poignets rapides comme l'éclair, il a battu Philipp Grubauer avec un tir sec, au-dessus de l'épaule gauche.

«Très peu de joueurs peuvent marquer comme il l'a fait sur ce jeu-là», a dit l'entraîneur des Capitals, Barry Trotz.

«Il peut se créer une occasion à partir de rien, ajoute Orlov. Il est fluide à ce point-là.»

Panarin a beaucoup aidé les Blue Jackets à se qualifier en séries, menant le club, et de loin, avec 27 buts et 82 points - la saison la plus productive de l'histoire de l'équipe, pour les points. Il a aussi montré le meilleur différentiel de sa carrière, plus 23.

Panarin a passé ses deux premières saisons dans la LNH avec les Blackhawks, jouant dans l'ombre de Patrick Kane.

«Il m'a souvent aidé à marquer avec ses passes, a dit Panarin. Mais en même temps, j'en voulais plus. Je voulais avoir plus d'impact sur le résultat d'un match. Ici, j'ai trouvé ce que je cherchais.»

Recrue de l'année pour 2015-16, Panarin a été acquis des Blackhawks en juin dernier avec l'attaquant Tyler Motte, en retour de l'attaquant Brandon Saad et du gardien Anton Forsberg.

«Je me suis inquiété pendant quelques jours, a dit Panarin. Mais je me suis calmé en réalisant que c'était une bonne chose. J'ai compris que j'allais m'épanouir ici. Le plus important pour moi n'est pas l'argent, c'est tout l'aspect hockey.»

Et son jeu déteint sur ses compagnons de trio, Pierre-Luc Dubois et Cam Atkinson. Dubois a fourni 20 buts et 48 points en saison régulière, devenant la recrue la plus productive dans l'histoire de l'équipe. Atkinson a marqué deux fois dimanche, après 11 buts et 17 points à ses 12 matches précédents.

Panarin empoche six millions par année, et son contrat se termine après la saison 2018-19. Il encaisserait beaucoup plus si les Jackets décidaient de le garder.

«Artemi peut vous donner la victoire avec un jeu exceptionnel, a dit l'entraîneur des Blue Jackets, John Tortorella. Pour aller au-delà d'un certain point en séries, vous devez avoir des gars qui se démarquent avec leur dynamisme. Ce n'est pas quelque chose d'enseigné: ils voient une opportunité et la convertisse.»