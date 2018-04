Sylvain Lefebvre confiant en son avenir

La direction du Canadien a promis que des changements allaient survenir à l'intérieur de son organisation, mais à Laval, Sylvain Lefebvre et Larry Carrière entrevoient avec optimisme leur avenir immédiat.

Les deux hommes, respectivement entraîneur-chef et directeur général du Rocket de la Ligue américaine, ont tracé le bilan du club-école du Canadien, hier midi, au lendemain d'une défaite, une autre, lors du dernier match de la saison, à Toronto.

Le club de Laval aura connu une saison aussi décevante que celle du club qui patine au Centre Bell. La défaite de samedi soir a forcé le Rocket à conclure le calendrier avec une récolte de seulement 58 points en 76 matchs. L'équipe a ainsi terminé sa saison au 30e et dernier rang de la Ligue américaine.

«On a connu des creux de vague et on a appris énormément, a expliqué Lefebvre calmement. Quand il y a de l'adversité comme ça, tu dois apprendre. Ça vaut pour les joueurs, mais aussi pour tout le personnel qui est ici. Alors on a appris beaucoup. J'ai grandi dans tout ça.»

«On est très déçus des résultats, mais les gars ont travaillé. Nos résultats, ça ne met pas en évidence les efforts, tout le travail qui a été accompli. Il y a du positif, des joueurs qui ont progressé, qui ont eu droit à des rappels à Montréal. Il y a quand même de bonnes choses à tirer de notre saison.»

Lefebvre, qui a encore une année de contrat à écouler à titre d'entraîneur-chef du Rocket, n'a pas voulu confirmer s'il allait ou non rencontrer la direction du Canadien au cours des prochains jours pour discuter de son avenir à la tête du club, lui qui vient de boucler une sixième saison avec le club-école.

En fait, il s'est déclaré confiant quant à son avenir à la barre du Rocket.

«Je suis confiant, non seulement en mon avenir, mais aussi en rapport avec ce que je suis capable de faire, a-t-il répondu. Je pense que je peux avoir une bonne relation avec les joueurs. En tant qu'ancien joueur moi-même, je suis passé par où ils passent. Je n'ai pas été repêché, j'ai dû travailler plus fort que d'autres et j'ai réussi à faire carrière quand même.

«La pression, j'en avais quand j'étais jeune; quand j'ai commencé ma carrière chez les professionnels, j'avais trois jeunes enfants à la maison et il fallait que je mette de la nourriture sur la table. Ça, c'était de la pression. Je suis dans une situation très différente maintenant. »