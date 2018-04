Le Lightning défait les Devils et mène la série 2-0

Alex Killorn a inscrit deux buts, Andrei Vasilevskiy a repoussé 41 lancers et le Lightning de Tampa Bay a pris les devants 2-0 dans sa série de premier tour de l'Association de l'Est face aux Devils du New Jersey grâce à une victoire de 5-3, samedi.

Nikita Kucherov a récolté un but et deux aides, Brayden Point a amassé un but et une aide et Tyler Johnson a aussi fait mouche pour le Lightning, qui a pris le contrôle de la rencontre grâce à quatre buts consécutifs en deuxième période. Ryan McDonagh a accumulé deux aides.

Nico Hischier, Blake Coleman et Sami Vatanen ont répliqué pour les Devils. Keith Kinkaid a accordé cinq buts sur 15 tirs en 33:12 de jeu avant de céder sa place à Cory Schneider. Ce dernier a été parfait contre 10 lancers pendant le reste de la rencontre.

Le match no 3 sera présenté lundi, à Newark, au New Jersey.