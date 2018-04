Les Flyers répliquent aux Penguins 5-1

Associated Press

Sean Couturier a marqué un but et récolté deux mentions d'aide, Brian Elliott a effectué 34 arrêts et les Flyers de Philadelphie ont riposté en infligeant un cinglant revers de 5-1 aux Penguins de Pittsburgh, vendredi soir, pour créer l'égalité 1-1 dans cette série de premier tour dans l'Association Est.