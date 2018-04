Les Penguins pulvérisent les Flyers 7-0

Will Graves Associated Press PITTSBURGH

Ce sont les séries éliminatoires. Les champions en titre sont là, eux aussi.

Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh ont envoyé un message clair à leurs adversaires dès leur premier match éliminatoire.

Le capitaine des Penguins a réalisé son troisième tour du chapeau en séries éliminatoires, Evgeni Malkin a réussi un but spectaculaire et les doubles champions en titre de la Coupe Stanley ont pulvérisé les Flyers de Philadelphie 7-0, mercredi soir, pour prendre les devants 1-0 dans cette série de premier tour dans l'Association Est.

Crosby a frappé une rondelle au vol derrière le gardien des Fyers Brian Elliott en deuxième période, avant de pousser une rondelle libre dans l'enclave derrière Petr Mrazek à 7:41 du troisième tiers et de faire dévier un tir au fond du filet des visiteurs à peine un peu plus de trois minutes plus tard. Les Penguins ont ainsi dominé leurs rivaux de la Pennsylvanie dès la mise en jeu initiale du match no 1.

Le capitaine des Penguins a assuré après la rencontre qu'il ne voulait pas passer de message en particulier aux Flyers, même si son club est devenu seulement le cinquième de l'histoire de la ligue à remporter le premier match d'une série par au moins sept buts.

«Ce n'est qu'un match, a rappelé Crosby. Que ce soit 7-0 ou 1-0 en deuxième période de prolongation, ce n'est qu'un match. Il faut regarder le portrait d'ensemble; s'assurer de progresser à chaque match et s'ajuster.»

Cette suggestion a de quoi effrayer le reste de la LNH. Du moins, c'est le cas des Flyers, qui ont perdu leurs cinq matchs contre les Penguins cette saison, après avoir accordé au moins cinq buts en chaque occasion. Toutefois, aucun revers n'a été aussi cinglant que celui de mercredi soir.

«Je n'ai jamais pris part à un match aussi difficile que celui-ci», a reconnu l'attaquant des Flyers Claude Giroux.

Jake Guentzel a marqué un but et amassé trois mentions d'aide pour les Penguins. Bryan Rust et Carl Hagelin ont aussi noirci la feuille de pointage. Matt Murray a repoussé 24 lancers pour signer son troisième jeu blanc consécutif en séries éliminatoires.

«Ils nous ont battus à tous les niveaux ce soir, à commencer du filet jusqu'en attaque, a dit Elliott. Tout le monde devra être meilleur.»

Le match no 2 sera présenté vendredi soir à Pittsburgh.