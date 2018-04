 Max Pacioretty réitère son désir de rester avec le CH 

Michel Lamarche

La Presse Canadienne

S'il ne l'a pas répété en cinq occasions, il ne l'a pas dit une seule fois: Max Pacioretty aime le Canadien de Montréal, la ville et ses tâches de capitaine, et il tient à rester avec le Tricolore. Mais entre ses désirs et la réalité, il existe une zone grise et nébuleuse qui l'empêche d'afficher quelque certitude que ce soit quant à son avenir.