 Alain Vigneault remercie les Rangers pour «cinq années magnifiques» 

Les Rangers avaient annoncé leur décision de couper les liens avec Vigneault samedi soir, quelques heures après la conclusion de leur saison avec une défaite de 5-0 face aux Flyers de Philadelphie.

Vigneault était à la barre des Rangers depuis la saison 2013-14, quand ils ont perdu en finale de la Coupe Stanley face aux Kings de Los Angeles.

Les Rangers ont toutefois compilé un dossier de 34-39-9 cette saison, finissant derniers dans la section Métropolitaine. Ils ne seront pas des séries éliminatoires pour une première fois depuis la campagne 2009-10.

«J'aimerais remercier la direction des Rangers de New York - M. James Dolan, Glen Sather et Jeff Gorton - de m'avoir donné le privilège de diriger les Rangers, a dit Vigneault dans un communiqué émis par les Rangers, dimanche soir. J'ai passé cinq années magnifiques à New York et j'aimerais aussi exprimer ma gratitude envers les entraîneurs, les joueurs et le personnel que j'ai côtoyés pendant cette période de ma vie.

«Les Rangers ont des partisans incroyables et je vais chérir plusieurs souvenirs, particulièrement notre passage en finale de la Coupe Stanley.»

Les Rangers auront présenté une fiche de 226-147-37 en saison régulière sous les ordres de Vigneault.

«Les Rangers ont décidé d'aller dans une autre direction, c'est quelque chose que je respecte, et je leur souhaite la meilleure des chances», a affirmé Vigneault.

Âgé de 56 ans, Vigneault avait précédemment été entraîneur-chef du Canadien de Montréal et des Canucks de Vancouver. Il a remporté le trophée Jack-Adams, remis à l'entraîneur par excellence de la LNH, en 2006-07 avec les Canucks. Il a également perdu en finale de la Coupe Stanley en 2011, quand les Canucks ont échappé le septième match face aux Bruins de Boston.

«Jusqu'ici dans ma carrière d'entraîneur, je me considère privilégié d'avoir eu l'occasion de travailler pour trois grandes organisations - les Canucks, et deux équipes originales: les Rangers et le Canadien.

«J'ai un grand respect pour les membres des médias, mais merci de comprendre que je n'ai pas l'intention d'effectuer d'autres commentaires pour l'instant, alors que je souhaite me regrouper avec ma famille.

«Merci à tous pour la belle aventure et les beaux souvenirs.»