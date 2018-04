 Les Flyers et l'Avalanche se qualifient pour les séries 

Claude Giroux a marqué trois buts et les Flyers de Philadelphie ont confirmé leur place en séries éliminatoires grâce à une victoire de 5-0 face aux Rangers de New York, samedi.

Les Panthers de la Floride avaient encore de minces chances d'arracher le dernier laissez-passer pour le tournoi printanier des mains des Flyers, mais Giroux s'est assuré de ne pas vivre ce scénario.

Le capitaine des Flyers a inscrit ses 32e, 33e et 34e buts de la saison et a conclu la campagne avec 102 points, deux sommets personnels.

Michael Raffl a amassé un but et une aide et Ivan Provorov a aussi touché la cible pour les Flyers. Sean Couturier a récolté deux aides et Brian Elliott a repoussé 17 lancers pour réussir un premier blanchissage cette saison, un 37e en carrière.

Du côté des Rangers, Henrik Lundqvist a accordé cinq buts sur 40 tirs.

Les Rangers terminent la saison au dernier rang de la section Métropolitaine et ne seront pas des séries éliminatoires pour une première fois depuis la campagne 2009-10.

Raffl et Giroux ont inscrit les troisième et quatrième buts des Flyers dans un intervalle de six secondes tard en deuxième période, un record d'équipe pour les deux buts les plus rapides.

L'Avalanche se qualifie pour les séries en battant les Blues

L'Avalanche a ravi la dernière place en séries aux Blues, samedi, battant St. Louis au compte de 5 à 2, au Colorado.

Samuel Girard, Tyson Barrie et Nathan MacKinnon ont déjoué Jake Allen, puis Gabriel Landeskog et Matt Nieto ont marqué dans un filet désert.

Jonathan Bernier a fait 32 arrêts pour l'Avalanche, qui accède aux séries pour la première fois depuis 2014.

Le Colorado a joué avec le feu en perdant trois matches de suite, du 1er au 5 avril.

Jaden Schwartz et Brayden Schenn ont récolté les buts des Blues, écartés des éliminatoires pour la première fois depuis 2011. Allen a stoppé 34 rondelles.

Les Panthers éliminés

Les Panthers de la Floride ont été éliminés de la course aux séries samedi, même si un but de Vincent Trocheck tard en troisième période leur a permis de vaincre les Sabres de Buffalo 4-3.

Les Flyers de Philadelphie avaient mis fin aux espoirs des Panthers de se qualifier pour le tournoi printanier en battant les Rangers de New York 5-0, plus tôt samedi.

Les Panthers ont évacué leur frustration au détriment des Sabres, prenant les devants 3-0 en première période avant d'établir un record d'équipe avec une 27e victoire à domicile.

Jonathan Huberdeau, Colton Sceviour et Nick Bjugstad ont aussi touché la cible pour les Panthers. James Reimer a repoussé 38 tirs.

Ryan O'Reilly, Sam Reinhart et Jason Pominville ont répliqué pour les Sabres. Chad Johnson a accordé trois buts sur 12 tirs en première période et a cédé sa place à Adam Wilcox au retour du premier entracte. Wilcox a effectué 14 arrêts à sa première sortie dans la LNH.

Le but gagnant de Trocheck a été marqué dans un filet désert, ce qui signifie que Wilcox a été crédité de la défaite même s'il n'a pas accordé de but.

L'attaquant des Panthers Radim Vrbata disputait un 1057e et dernier match dans la LNH, lui qui a annoncé qu'il ne jouera plus dans la LNH.