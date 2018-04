Canadien-Red Wings: jouer au centre, ça s'apprend

Il ne restait que quelques scribes autour de Larkin, le centre d'élite des Red Wings, après l'entraînement matinal en vue du duel contre le Canadien. Il était question du difficile apprentissage à la position de centre, processus que vit Jonathan Drouin cette saison. Dans une question, un collègue a évoqué les difficultés de Drouin en mentionnant son différentiel de -28.

«Oui, il est à -28, mais moi j'étais à -28 la saison dernière!», a lancé Larkin.

Il ne reste plus que deux matchs à cette saison à oublier, et les plus optimistes partisans du Canadien qui cherchent des sources de réjouissance peuvent regarder du côté de Detroit. Pas collectivement, car les Wings (30-38-12) sont aussi médiocres que le Tricolore (28-39-13). Mais cette équipe s'est au moins trouvé un premier centre.

Larkin mène les Wings avec 60 points en 80 matchs. Son entraîneur l'utilise pendant près de 20 minutes par match, dont deux minutes en désavantage numérique. Et malgré ses 21 ans, il a remporté 49,8% de ses mises au jeu.

Mais la route pour se rendre là n'a pas été facile. L'an dernier, cet ancien choix de premier tour a été limité à 32 points en 80 matchs, avec la fiche susmentionnée de -28.

«L'an passé, une partie de mon travail consistait à corriger ses erreurs, a expliqué l'entraîneur-chef des Wings, Jeff Blashill. Il y a eu des moments difficiles. Tu dois lui montrer des vidéos de ses erreurs, ça peut faire mal à sa confiance. Il y a toujours un creux à atteindre, si tu veux briser et rebâtir de tels joueurs. Il y a un creux dans leur jeu et c'est normal. À la fin de l'année, on l'a ramené au centre en fin de saison, sa position naturelle, et je l'ai dirigé au Championnat du monde où il a occupé un gros rôle. Il a transporté ça cette saison.»

Le coup de pouce

Larkin a joué à l'aile à sa saison recrue, mais n'a pas eu droit à la même stabilité l'an dernier. «Je jouais quelques matchs au centre et je retournais ensuite à l'aile. Il m'arrivait même de changer au fil d'un match. Ça devenait parfois mélangeant», explique-t-il.

En fin de saison, Blashill l'a muté au centre en permanence, avant de lui confier ce rôle avec l'équipe américaine au Mondial. «En fin de saison, c'était facile de le faire, car on n'était plus dans la course aux séries. C'est plus difficile de le faire si chaque match compte au classement.»

Larkin évoque cette stabilité quand vient le temps d'énumérer ses facteurs de succès. Mais peut-être plus important encore, il y a la présence d'un certain numéro 40 dans le même vestiaire que lui.