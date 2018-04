Mécontent, Jordie Benn ratera le match de ce soir

«C'est nul et ça m'écoeure, mais qu'est-ce que je peux faire?, a répondu le défenseur de 30 ans ce matin à Brossard. Je ne vais pas me mettre à crier et à me laisser emporter avec ça. Je vais attendre mon tour, c'est tout.»

Benn va donc rater le match de ce soir contre les Jets de Winnipeg, le dernier du Canadien cette saison au Centre Bell. Ce sera la quatrième fois en 2017-18 que le défenseur sera mis de côté. Pour expliquer cette décision, Claude Julien a évoqué le besoin de faire une rotation parmi ses joueurs de défense.

«Il n'y a absolument rien (de particulier) là-dedans, a expliqué l'entraîneur du Canadien. On déplace nos joueurs défensifs dans la formation. On a sept défenseurs en santé, on peut seulement en faire jouer six. C'est une rotation qui est en place pour qu'on puisse continuer à évaluer d'autres joueurs.»

Benn, que le Canadien avait protégé au repêchage de l'expansion en juin dernier, a lui aussi compris qu'il faisait les frais de cette rotation. «L'équipe cherche à évaluer les jeunes», s'est-il contenté d'ajouter.

En plus de Benn, tout indique que Charles Hudon et Byron Froese vont être laissés de côté ce soir. Hudon a récemment affirmé qu'il jouait malgré plusieurs blessures mineures au cours des derniers matchs.

Claude Julien a profité de l'entraînement de ce matin à Brossard pour lancer un message à ses hommes par la suite, devant les membres des médias. «Certains joueurs devront être meilleurs, ou nous irons chercher de meilleurs joueurs», a-t-il affirmé.

Par ailleurs, le Canadien a souligné le travail de deux de ses membres cette saison, soit Brendan Gallagher, gagnant de la Coupe Molson pour 2017-18, et Paul Byron, gagnant du trophée Jacques-Beauchamp, remis au meilleur joueur de l'ombre.

Dans cette saison de misère qui prendra fin samedi soir, la performance de Gallagher représente l'un des rares points positifs. Le petit attaquant est le meilleur marqueur du club, avec 30 buts et 21 aides.

«Je ne me fixe jamais d'objectifs en début de saison, je n'ai jamais été un gars comme ça, a-t-il expliqué ce matin à Brossard. Il y a des fois où tu joues bien sans récolter de but, il y a des fois où tu joues moins bien et tu récoltes un but. Mais je sais que j'ai encore des choses à améliorer dans mon jeu.»

C'est Carey Price qui sera devant le filet du Canadien pour ce dernier match à domicile, ce soir.

Par ailleurs, le Tricolore a annoncé que le défenseur Rinat Valiev était cédé à son club école de Laval.