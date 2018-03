David Schlemko en uniforme contre les Penguins

C'est ce qu'a confirmé l'entraîneur-chef Claude Julien à l'issue de l'entraînement optionnel, samedi matin. La veille, Julien s'était porté à la défense du vétéran qui n'a pris part qu'à 34 rencontres jusqu'ici cette saison.

Une blessure à une main, au camp d'entraînement, lui a fait rater 23 parties. Voilà qu'il vient de manquer une douzaine de rencontres à cause d'une blessure au haut du corps. Schlemko n'a pas joué depuis le 3 mars, contre les Bruins de Boston.

Vendredi, Schlemko, qui totalise un but et quatre points en 34 matchs, avec un ratio défensif de plus-4, disait espérer pouvoir profiter des huit derniers jours pour retourner dans la mêlée et clore la saison sur une note un tant soit peu positive. Le retour au jeu du vétéran âgé de 30 ans signifie que Mike Reilly sera retranché de la formation partante.

L'attaquant Kerby Rychel, qui a été rappelé du Rocket de Laval vendredi après-midi, sera laissé de côté.

Du côté des Penguins, l'entraîneur-chef Mike Sullivan a indiqué que le Québécois Derick Brassard souffre d'une blessure au bas du corps et qu'en conséquence il ne sera pas en uniforme.

Antti Niemi obtiendra le départ pour le Canadien samedi, et il sera confronté à Matt Murray.

Les Penguins pourraient s'assurer leur place en séries éliminatoires dès samedi soir s'ils l'emportent, peu importe la façon, contre le Tricolore, et si les Panthers de la Floride s'inclinent devant les Bruins de Boston en temps réglementaire.