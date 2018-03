Zdeno Chara compte jouer au-delà de 2020

Le défenseur Zdeno Chara a signé un contrat d'une saison qui le verra jouer avec les Bruins de Boston au-delà de son 42e anniversaire de naissance. Et il pense déjà au suivant.

Jimmy Golen Associated Press Boston

«Je crois, personnellement, que je jouerai encore, une fois cette entente terminée, a affirmé le vétéran slovaque, mercredi, après avoir accepté un pacte qui lui rapportera au moins 5 millions $. Des clauses de bonis pourraient lui permettre de mettre la main sur 1,75 million $ de plus.

«Peu importe le nombre d'années que vous voulez jouer, vous vous devez d'être performant. Vous devez répondre aux attentes, a enchaîné Chara. Je sais que je dois aller sur la glace tous les soirs et faire mon travail, être performant, jouer et travailler avec ardeur et être un bel exemple pour tous mes coéquipiers. Tout le reste va se placer tout seul.»

Vainqueur du trophée Norris en 2009, Chara est le meneur chez les Bruins cette saison avec un temps d'utilisation moyen de 23 minutes par partie.

Chara a marqué sept buts et ajouté 16 aides cette saison, sa 20e dans la LNH. Il occupe le troisième rang de tous les temps parmi les pointeurs chez les défenseurs, derrière Raymond Bourque et Bobby Orr.

«Il a été un joueur dominant cette année, a affirmé le directeur général Don Sweeney.

«Il continue d'affronter les meilleurs joueurs adverses, ne craint aucune situation et il chérit le rôle qui s'est développé graduellement. Il a dit qu'il voulait performer à un haut niveau, il s'attend à performer à un haut niveau, et il appuie ses propos par ses actions.

«Je ne serais pas surpris de nous asseoir ici (de nouveau), a ajouté Sweeney, parce qu'il a fait savoir qu'il veut continuer de jouer.»

Chara aurait pu opter pour l'autonomie mais le capitaine des Bruins a déclaré qu'il voulait demeurer à Boston et contribuer au développement de jeunes joueurs comme Charlie McAvoy, Jake DeBrusk et Anders Bjork.

«Je crois en cette équipe, a déclaré Chara. C'est emballant de faire partie de cette équipe. Je crois qu'elle a une chance, et c'est tout ce que vous pouvez demander. Le reste nous appartient sur la patinoire. Alors, oui, ma priorité était de demeurer à Boston, d'être un membre des Bruins de Boston.»