 William Karlsson au coeur des succès des Golden Knights 

Le jeune centre suédois des Golden Knights de Vegas a inscrit son 40e but de la saison et a ajouté deux aides, lundi, quand l'équipe d'expansion a confirmé sa place en séries éliminatoires grâce à une victoire contre l'Avalanche du Colorado.

Karlsson a largement dépassé cette saison son total de buts accumulés lors de ses trois campagnes précédentes dans la LNH avec les Blue Jackets de Columbus et les Ducks d'Anaheim. Et il est devenu le membre d'un des trios les plus dangereux du circuit en compagnie de Jonathan Marchessault et Reilly Smith.

«Il se présente chaque soir, travaille fort et m'aide à devenir un meilleur joueur pendant que je l'aide à devenir un meilleur joueur, a raconté Marchessault. J'adore jouer avec des joueurs talentueux comme lui. C'est assez rare dans une carrière de développer une relation aussi spéciale sur la glace. 'Karly', 'Smitty' et moi avons quelque chose de spécial. Nous le savons, et ça rend chaque match encore plus amusant.»

Les Golden Knights ont été la première équipe de la LNH cette saison avec cinq marqueurs différents ayant franchi le plateau des 20 buts. Karlsson mène la marche avec 40, ce qui le classait au quatrième rang du circuit avant les matchs de mardi. Erik Haula (28), James Neal (24), Marchessault (24) et Smith (20) ont aussi atteint ce plateau. C'est une des raisons expliquant pourquoi les Golden Knights se retrouvaient en tête de la section Pacifique avec six matchs à disputer au calendrier régulier.

«C'est ce qui arrive quand vous jouez avec de bons joueurs. J'ai toujours voulu jouer sur les deux premiers trios d'une équipe de la LNH, a raconté Karlsson, qui est surnommé 'Wild Bill'. Je suis content de voir que je suis capable de le faire. Après avoir eu un rôle plus défensif lors des dernières saisons, on m'a offert l'occasion de jouer avec de grands joueurs ici, et je suis heureux d'avoir saisi cette occasion.»

Selon ses coéquipiers et l'entraîneur-chef Gerard Gallant, c'est le travail assidu de Karlsson dans sa zone qui fait de lui un joueur si spécial.

«Je suis impressionné par ses buts et son jeu à l'attaque, ça ne fait pas de doute, mais les gens ne réalisent peut-être pas que parmi les meilleurs marqueurs du circuit, il n'y en a pas beaucoup qui sont aussi complets que lui, a affirmé le centre Pierre-Édouard Bellemare. Quand il marque, il n'est pas rare qu'il soit celui qui a aussi amorcé la séquence cinq passes plus tôt parce qu'il a fait un bon jeu. Pour moi, c'est ce qui est le plus impressionnant.»

Gallant affirme qu'il savait quel type de joueur les Golden Knights obtenaient en Karlsson en le réclamant des Blue Jackets lors du repêchage d'expansion en juin dernier. Et si Gallant n'aurait jamais pu prédire une telle production de la part du joueur âgé de 25 ans, il le voit fournir un type d'effort qu'il espérait voir bien s'agencer au style de Marchessault et Smith.

«Vous regardez ce trio, ce sont tous des joueurs de qualité, a dit Gallant. Ils ont développé une belle cohésion pendant la saison. Ils font de bons jeux chaque soir et c'est très important pour notre équipe. Nous voulons un effort de 20 joueurs chaque soir et c'est ce que nous obtenons la majorité du temps. Et quand des gars sont en feu comme ils le sont, ils deviennent la dynamo de l'équipe.

«Selon moi, Reilly Smith est l'un des joueurs les plus complets du circuit. «Marchy» connaît une excellente saison autant à l'attaque qu'en défensive. Ça représente bien notre équipe. Nous travaillons avec intensité dans toutes les zones et c'est pour ça que nous avons du succès.»