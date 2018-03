 La série de gains à domicile des Maple Leafs prend fin 

Jack Eichel a inscrit son deuxième but de la partie à mi-chemin en troisième période et les Sabres de Buffalo ont gagné 3-2 aux dépens des Maple Leafs de Toronto, lundi soir.

Les Sabres, qui occupent le dernier rang de la LNH, ont du même coup mis fin à la séquence record de 13 victoires à domicile des Maple Leafs.

Casey Nelson a marqué l'autre but des Sabres, qui ont stoppé à quatre leur série de revers. Chad Johnson a repoussé 39 rondelles tandis que Zemgus Girgensons a amassé deux mentions d'assistance.

Patrick Marleau, avec un but et une aide, et Nazem Kadri ont répliqué pour les Maple Leafs, qui cherchaient à établir un nouveau record d'équipe avec 46 victoires en une saison. Frederik Andersen a effectué 24 arrêts.

Eichel a brisé l'égalité de 2-2 à 9:36 du troisième vingt. Il bataillait avec le défenseur Nikita Zaitsev lorsqu'il a envoyé un tir du revers entre les jambières d'Andersen. Il s'agissait de son 24e filet de la campagne.