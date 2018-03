 Martin Brodeur et Sean Buke à la tête d'Équipe Canada 

Burke et Brodeur ont fait partie du groupe de gestion de l'équipe nationale masculine du Canada lors des récents Jeux olympiques de Pyeongchang. Le Canada a alors remporté le bronze.

Ils travailleront à nouveau avec le vice-président des activités hockey et des équipes nationales de Hockey Canada, Scott Salmond.

«Je ne peux décrire à quel point Sean et Martin ont joué un rôle précieux au sein du groupe de gestion de notre équipe olympique et toute la valeur qu'ils apportent alors que nous nous concentrons maintenant sur le championnat mondial, a commenté le chef de la direction de Hockey Canada, Tom Renney, dans un communiqué. En voyant d'anciens joueurs qui nous ont représentés sur la scène mondiale revenir et contribuer à notre succès sur la scène internationale dans un rôle de gestionnaire, nous constatons, en tant qu'organisation, à quel point il est spécial de faire partie d'Équipe Canada.

«Leur expérience leur permet aussi de créer le meilleur environnement possible pour que nos entraîneurs et nos joueurs puissent briller et connaître du succès puisqu'ils ont déjà été dans cette situation et savent ce qu'il faut pour gagner.»

Burke, qui est dépisteur dans les rangs professionnels pour le Canadien de Montréal, a de l'expérience en gestion avec l'équipe nationale masculine du Canada, ayant notamment gagné une médaille de bronze à titre de directeur général de l'équipe olympique masculine en 2018, une médaille d'argent en tant que directeur général adjoint au Championnat mondial de 2017, deux championnats de la Coupe Spengler dans le rôle de directeur général en 2016 et 2017 et deux médailles d'or au Championnat mondial à titre de directeur du développement des joueurs en 2016 et de membre du groupe de gestion en 2015.

Burke occupe le premier rang de l'histoire parmi les gardiens de but du Canada pour le nombre de matchs joués (35) et de victoires (21) au Championnat mondial - événement où il a remporté deux médailles d'or et deux d'argent en cinq présences comme joueur. Burke a également pris part à deux reprises aux Jeux olympiques (1988, 1992), remportant l'argent en 1992 à Albertville, en France.

Brodeur est passé de joueur de la LNH à gestionnaire pendant la saison 2014-15 au cours de laquelle il a participé à sept matchs avec les Blues de St. Louis et agi comme adjoint particulier au directeur général. Il a été nommé directeur général adjoint des Blues avant la saison 2015-16 et il a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 au sein du groupe de gestion de l'équipe olympique masculine du Canada.

Trois fois champion de la Coupe Stanley, Brodeur a également remporté le trophée Vézina à quatre reprises en tant que meilleur gardien de but de la LNH au cours de sa carrière, en plus du trophée Calder et du trophée Jennings, qu'il a gagné cinq fois. Brodeur a représenté le Canada à huit reprises sur la scène internationale, remportant la Coupe du monde de hockey en 2004, deux médailles d'or olympiques (2002, 2010), et deux médailles d'argent au Championnat mondial (1996, 2005).

Le Canada amorcera le Championnat mondial le 4 mai en affrontant les États-Unis à Herning. Il affrontera également l'Allemagne, la Corée du Sud, le Danemark, la Finlande, la Lettonie et la Norvège lors du tour préliminaire. Les matchs pour les médailles de bronze et d'or seront présentés le 20 mai.

La formation canadienne a gagné l'argent en 2017, s'inclinant en finale devant la Suède, à Cologne, en Allemagne.