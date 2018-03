 McDavid, Allen et Connor sont les trois étoiles de la semaine 

Le centre des Oilers d'Edmonton Connor McDavid, le gardien des Blues de St. Louis Jake Allen et l'attaquant des Jets de Winnipeg Kyle Connor ont été nommés les trois étoiles de la dernière semaine dans la LNH.

La Presse Canadienne NEW YORK

McDavid a été élu première étoile de la semaine, lui qui a dominé le circuit Bettman avec une récolte de cinq buts et cinq aides en quatre parties. Il a aidé les Oilers à présenter un dossier de 3-0-1 et s'est propulsé au sommet du classement des marqueurs dans la LNH avec maintenant 39 buts et 60 aides en 76 matchs cette saison.