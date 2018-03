 Nick Foligno sur la touche pour deux à quatre semaines 

L'équipe a annoncé la nouvelle lundi, en plus de rappeler le centre Alex Broadhurst de son club-école dans la Ligue américaine de hockey.

Âgé de 30 ans, Foligno s'est blessé samedi, dans un revers de 2-1 face aux Blues de St. Louis.

En 72 matchs cette saison, Foligno a inscrit 15 buts et 18 aides. Il a franchi le plateau des 400 points en carrière le 20 mars dernier, quand il a amassé une aide dans une victoire de 5-3 face aux Rangers de New York.

De son côté, Broadhurst pourrait disputer un premier match dans la LNH. Âgé de 25 ans, il a récolté 19 buts et 22 aides en 66 rencontres avec les Monsters de Cleveland cette saison.

Avant les matchs de lundi, les Blue Jackets occupaient le troisième rang de la section Métropolitaine. Ils détenaient une avance de six points sur les Panthers de la Floride, qui se retrouvaient tout juste hors des séries éliminatoires dans l'Association de l'Est. Les Panthers avaient toutefois trois matchs de plus à disputer que les Blue Jackets d'ici la fin de la saison régulière.