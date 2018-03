 Schwartz marque deux buts et les Blues battent les Bruins 

Jaden Schwartz a inscrit son deuxième but du match après 30 secondes de jeu en prolongation et les Blues de St. Louis ont défait les Bruins de Boston 2-1, mercredi.

Associated Press St. Louis

Schwartz s'est avancé dans l'enclave et a battu le gardien Anton Khudobin. Les Blues ont ainsi signé une cinquième victoire en six sorties pour s'approcher à un point du dernier rang donnant accès aux séries dans l'Association de l'Ouest.

Jake Allen a repoussé 21 tirs devant le filet des Blues. À l'autre bout de la patinoire, Khudobin a stoppé 18 lancers.

Ryan Donato a été l'unique buteur des Bruins, qui se sont assurés d'une place en séries. Il s'agissait pour Donato d'un deuxième but en autant de matchs en carrière dans la LNH. Il avait amassé un but et deux aides lundi, dans un revers de 5-4 face aux Blue Jackets de Columbus.

Schwartz a créé l'égalité à mi-chemin en troisième période à l'aide d'un tir des poignets.