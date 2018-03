 Draisaitl obtient quatre points dans un gain des Oilers 

Leon Draisaitl a récolté un but et trois mentions d'assistance et les Oilers d'Edmonton ont profité de trois buts en première période pour vaincre les Hurricanes de la Caroline 7-3, mardi soir.

Drake Caggiula, Matt Benning et Ryan Strome ont touché la cible dans un intervalle de 4:24 au premier vingt après que les Hurricanes eurent pris les devants 1-0. Le reste du match a été l'affaire des Oilers.

Pontus Aberg, Yohann Auvitu et Jesse Puljujarvi ont aussi marqué pour les vainqueurs, qui ont inscrit six buts lors de leurs 22 premiers tirs au but. Cam Talbot a stoppé 28 lancers devant la cage des Oilers.

Brock McGinn, Sebastian Aho et Teuvo Teravainen ont fait bouger les cordages pour les Hurricanes, qui ont perdu six de leurs huit dernières parties. Scott Darling a alloué trois buts sur les neuf premiers tirs et six sur les 22 premiers, mais il est resté devant le filet. Il a conclu la rencontre avec 23 arrêts.

En mettant la table pour la réussite de Caggiula, Draisaitl a atteint le cap des 200 points en carrière dans la LNH.