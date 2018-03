Les Blue Jackets l'emportent en surtemps à Boston

Cam Atkinson a touché la cible à mi-chemin en prolongation et les Blue Jackets de Columbus ont vaincu les Bruins de Boston 5-4, lundi soir, pour signer une huitième victoire consécutive.

Ken Powtak Associated Press Boston

Sonny Milano, Boone Jenner, Thomas Vanek et Artemi Panarin ont aussi enfilé l'aiguille pour les Blue Jackets. Nick Foligno s'est fait complice de deux réussites des siens alors que Vanek et Jenner ont tous deux ajouté une mention d'assistance. Joonas Korpisalo a stoppé 34 rondelles.

Atkinson s'est amené sur l'aile gauche et il est revenu dans le centre avant de décocher un tir des poignets précis qui a trompé la vigilance de Tuukka Rask.

Avec leur total de 85 points, les Blue Jackets ont égalé les Flyers de Philadelphie pour le troisième rang de la section Métropolitaine. Les Flyers détiennent toutefois le bris d'égalité, ce qui relègue les Blue Jackets au premier rang des équipes repêchées de l'Association Est.

À son premier match en carrière dans la LNH, Ryan Donato, qui a signé la veille un contrat d'entrée de deux ans, a récolté un but et deux aides pour les Bruins, qui se sont approchés à trois points du Lightning de Tampa Bay et du premier rang de la section Atlantique.

Riley Nash, Brad Marchand et David Krejci ont aussi marqué pour les Bruins. Rask a complété la rencontre avec 20 arrêts.