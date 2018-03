 Baptiste propulse les Sabres vers une victoire contre les Blackhawks 

Nicholas Baptiste a inscrit deux buts en troisième période et les Sabres de Buffalo ont arraché une victoire de 5-3 aux Blackhawks de Chicago, samedi après-midi.

Associated Press BUFFALO, New York

Baptiste a marqué le but victorieux en faisant dévier un tir, avec 1:56 à écouler en temps réglementaire. Après que les Sabres eurent remporté la mise en jeu dans le territoire des Hawks, le lancer de Marco Scandella a été dévié par Baptiste dans l'enclave. Il s'agissait du deuxième but du match de l'attaquant des Sabres.

Baptiste a aussi créé l'égalité 3-3 en décochant un tir de loin au travers d'une mêlée devant le filet, à 2:17 du troisième engagement.

Ryan O'Reilly, Benoit Pouliot et Sam Reinhart ont complété la marque pour les locaux, alors que Chad Johnson effectuait un total de 34 arrêts.

Jonathan Toews, Jordan Oesterle et Tomas Jurco ont noirci la feuille de pointage pour les Blackhawks, et Jean-François Bérubé a bloqué 27 tirs.

Les Sabres ont pu compter sur les services de Jack Eichel, qui était de retour au jeu après avoir raté 15 parties à cause d'une blessure à une cheville. Eichel a amassé une mention d'aide et effectué cinq tirs au but en 18:14 de temps de jeu.