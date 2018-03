Canadien-Maple Leafs: Michael McCarron jouera ce soir

(Toronto) Michael McCarron aura une fois de plus l'occasion de montrer ce qu'il peut faire, samedi soir à Toronto.

McCarron, rappelé plus tôt cette semaine du club-école de Laval, sera en uniforme ce soir avec le Canadien, au moment d'affronter les Maple Leafs à Toronto. Le gros attaquant de 23 ans, qui n'a pas joué un seul match avec la formation montréalaise depuis le 7 novembre, sera inséré au poste de centre.

Ce matin à Toronto, Claude Julien n'avait pas encore décidé du nom de l'attaquant qui allait écoper suite à cette décision.

«Je n'ai pas souvent eu l'occasion de voir (McCarron) jouer cette saison, mais à Laval, on me dit beaucoup de bien de lui», a expliqué l'entraîneur du Canadien.

McCarron, le premier choix du Canadien au repêchage de 2013, avait pris part à huit matchs avec l'équipe en début de saison, mais n'avait pas été en mesure de récolter un point.

Le joueur américain a été de ceux qui ont pris part à un entraînement optionnel ce matin à Toronto. Carey Price y était lui aussi tel que prévu, mais ne sera pas en uniforme pour le match de ce soir.

Cette rencontre aura aussi des allures de retrouvailles pour Tomas Plekanec, récemment échangé aux Leafs par le Canadien. Il s'agira du premier match de Plekanec contre son ancienne équipe.

«Un guerrier, a résumé Claude Julien. Je suis sûr que ça va être spécial pour lui. Affronter son ancienne équipe, c'est toujours un peu bizarre, et ça va l'être aussi pour nous.»

Plekanec, qui avait confié jeudi à La Presse être en période d'adaptation chez les Leafs, n'a toujours pas récolté de point en sept matchs avec sa nouvelle équipe. L'entraîneur du club, Mike Babcock, s'attend à un «très bon match» de sa part.

Le principal intéressé, lui, ne sait pas trop à quoi s'attendre.

«Ça va être différent, mais j'essaie seulement de m'améliorer, a répondu Plekanec. Ça va être un peu spécial en début de match. Mais je ne veux pas en faire tout un plat, parce que je dois améliorer mon jeu ici, et je dois me concentrer là-dessus.»

Rappelons que Charlie Lindgren sera devant le filet du Canadien. Chez les Leafs, les quatre blessés d'importance (Nikita Zaitsev, Auston Matthews, Leo Komarov et le gardien Frederik Andersen) ne sont toujours pas en mesure d'effectuer un retour au jeu, et n'y seront donc pas ce soir. On s'attend à ce que Curtis McElhinney soit devant le filet torontois.