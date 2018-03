 Carey Price n'a pas ressenti de symptômes avant le lendemain 

Réuni avec les journalistes, vendredi midi, pour la première fois depuis cette rencontre face aux Flyers de Philadelphie, le gardien du Canadien de Montréal a déclaré que ce n'est que la journée suivante, au lever, qu'il a commencé à se sentir incommodé.

«Je n'ai pas ressenti de symptôme avant le lendemain matin. Je me sentais dans un état normal jusqu'à mon réveil», a expliqué Price après la séance d'entraînement du Canadien au Complexe sportif Bell.

Le jeu est survenu en première moitié de deuxième période, pendant que les Flyers bénéficiaient d'un avantage numérique. Dans les secondes qui ont suivi l'incident, les Flyers ont marqué leur premier but du match et égalé le score.

Price est demeuré dans la rencontre et a livré une solide performance malgré la défaite de 3-2 du Canadien en prolongation. Les Flyers avaient eu besoin de deux buts de Jakub Voracek, dont le filet égalisateur avec 1:25 à jouer au troisième vingt pour arracher la victoire.

«Après le tir, j'étais un peu étourdi et on pouvait voir que je n'étais peut-être pas tout à fait dans un état normal. Mais je me sentais alerte et pas mal conscient de ce qui était arrivé. J'ai décidé de continuer de jouer et je n'ai rien ressenti avant le lendemain.»

À une époque où les commotions cérébrales sont devenues une préoccupation presque quotidienne dans le monde du sport professionnel, et tout particulièrement au hockey et au football, certains se demandent si l'observateur en fonction lors d'un match de la LNH n'a pas un rôle plus grand à jouer lors de telles situations. Surtout en ce qui a trait aux gardiens de but.

Price s'est fait poser la question vendredi.

«Le fait de passer dans la chambre noire ne prouvera pas nécessairement quelque chose. Comme je le mentionnais, je me sentais plutôt alerte et plutôt conscient. Sur le coup, je n'ai ressenti aucun symptôme. Je ne pourrais pas dire si un test à ce moment particulier aurait démontré quoi que ce soit. Le rôle d'observateur n'est pas facile. On ne sait jamais si un joueur est sérieusement blessé à moins de voir ses yeux rouler vers l'arrière.»