 Les Stingers et les Carabins prêtes pour les nationaux 

Les équipes du RSEQ ont remporté six des dix derniers championnats nationaux de hockey féminin universitaire, et nos représentantes seront encore parmi les favorites ce week-end à London, en Ontario, sur le campus de l'Université Western.

Les Stingers de Concordia, championnes des séries éliminatoires au Québec, et les Carabins de l'Université de Montréal, premières en saison, se sont qualifiées au terme d'une saison très disputée entre les cinq formations du RSEQ. Tous les matchs du calendrier entre les deux équipes sont allés en prolongation et les Carabins ont encore remporté le premier match de la finale en prolongation. Les Stingers ont toutefois rebondi pour enlever les deux matchs suivants et un premier titre en 13 ans.

Du côté des Carabins, la saison a été mouvementée et ce n'est qu'après les Fêtes que l'équipe a trouvé son rythme. «En neuf années avec l'équipe, c'est peut-être ma saison la plus satisfaisante sur le plan humain, a souligné l'entraîneuse-chef Isabelle Leclaire, elle aussi en route vers London. Tout est à recommencer chaque année en sport étudiant, mais notre groupe de joueuses a vraiment connu une progression exceptionnelle cette saison, aussi bien sur la glace qu'à l'extérieur.»

L'attaquante Claudia Dubois, étudiante de troisième année en sciences du loisir, croit elle aussi que les Stingers sont mieux préparées cette saison. «Nous sommes encadrées par un groupe d'entraîneurs exceptionnels et c'est incroyable de voir à quel point l'équipe a progressé tout au long de la saison. La chimie est vraiment très bonne entre toutes les filles et nous croyons être en mesure de faire beaucoup mieux que l'an dernier.»

«Nous n'étions pas vraiment prêtes, a estimé Chu. Tout était nouveau et les filles avaient été un peu dépassées par les enjeux. C'est très différent cette saison, nous sommes maintenant habituées à disputer des matchs importants et plusieurs filles de l'équipe ont connu l'expérience des nationaux la saison dernière.

Jessica Cormier, joueuse par excellence au RSEQ cette saison, croit aussi que les Carabins peuvent rebondir. «Nous avons traversé des épreuves tout au long de la saison et je ne crois pas que cette défaite en finale provinciale ait brisé notre confiance de bien faire aux nationaux», a expliqué l'étudiante à HEC Montréal.

«On a l'expérience de cette compétition, on sait que tous les matchs seront très serrés. On va là en ne pensant qu'à notre premier match [aujourd'hui] et on entend bien tout donner pour le gagner.»

Les Carabins devront quand même payer un peu pour leur défaite en finale provinciale. Alors que les Stingers, quatrièmes favorites, joueront en quart de finale contre les X-Women de StFX (cinquièmes), les filles de l'UdeM (sixièmes) devront, elles, se mesurer d'entrée aux Mustangs de Western (troisièmes). Les championnes de l'Ontario viennent de remporter 11 matchs d'affilée et auront évidemment l'appui de leurs partisans.

«Ce sera un gros test, c'est certain, a souligné Isabelle Leclaire. Affronter l'équipe hôtesse n'est jamais facile et les Mustangs sont vraiment sur une belle lancée, mais on croit en nos chances.

«En 2014, nous avions remporté le Championnat provincial devant McGill, mais elles avaient pris leur revanche en finale des nationaux. Qui sait si nous ne referons pas le coup à notre tour face aux Stingers!»

- - -

LE PROGRAMME DES QUARTS DE FINALE

Aujourd'hui

(2) Saint Mary's c. (7) Saskatchewan, 16h

(3) Western c. (6) Montréal, 19h

Demain

(1) Manitoba c. (8) Queen's, 16h

(4) Concordia c. (5) StFX, 19h