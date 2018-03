Le grand retour d'Alexander Radulov

Alexander Radulov est en ville, et pour des fans montréalais qui ont bien peu de raisons de célébrer cette saison, cette seule présence pourrait à tout le moins s'avérer divertissante.

Et peut-être un peu réconfortante.

«Tout tourne autour du hockey ici, les gens sont vraiment passionnés, a commencé par dire le joueur russe ce matin au Centre Bell, après l'entraînement des Stars de Dallas. J'aime tous les fans, c'est pourquoi je joue au hockey. Alors tout ce que je veux pour ce soir, c'est de donner un bon spectacle, c'est ce que les fans veulent.»

À l'heure actuelle, il manque bien des choses au Canadien, mais il manque sans doute un peu de Radulov, deuxième marqueur chez les Stars cette saison, avec une récolte de 60 points en 69 rencontres. Son départ vers Dallas cet été, en pleine autonomie, aura été effectué de manière bruyante, avec un Canadien incapable de battre l'offre des Stars, établie à 31,2 millions de dollars sur 5 ans.

Cette décision du directeur général Marc Bergevin n'a pas fini de faire jaser, surtout que Radulov a déjà laissé entendre avoir ressenti un manque de respect lors des discussions cet été.

«On ne peut pas revenir en arrière et changer les choses, a ajouté Radulov ce matin. Mais je me tiens au courant de ce qui se passe avec le Canadien. On ne veut pas que personne ne se blesse, et je sais que l'équipe a eu des ennuis toute la saison avec des blessures. Je me tiens au courant, je suis un gars de hockey...»