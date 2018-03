Course à trois pour le trophée Maurice-Richard

Stephen Whyno

Associated Press Patrik Laine soutient ne pas vérifier chaque soir si Alex Ovechkin ou Evgeni Malkin a marqué, mais l'ailier des Jets de Winnipeg sait toujours combien de buts ils ont inscrits.

«Je regarde parfois les sommaires et je sais ils sont rendus à combien de buts», a raconté Laine. Laine partage le premier rang de la LNH avec Ovechkin avec 40 buts chacun et il espère atteindre le plateau des 50 buts pour une première fois dès l'âge de 19 ans. Ovechkin, 32 ans, n'est plus qu'à 10 buts de sa huitième campagne de 50 buts et il vise un septième trophée Maurice-Richard. La course est entre Ovechkin, Malkin - les deux premiers choix du repêchage de 2004 - et Laine, deuxième choix en 2016. «Il a un don pour marquer des buts, a dit le défenseur des Jets Ben Chiarot au sujet de Laine. Les gars le cherchent sur la patinoire parce qu'ils savent que s'ils le rejoignent, il a 60 ou 70% des chances de marquer. Je n'ai jamais vu un joueur être aussi dangereux avec la rondelle.» Laine connaît une séquence exceptionnelle avec 15 buts en 11 matchs, avant de croiser le fer avec Ovechkin lundi soir à Washington. «Vous ne savez jamais ce qui peut se produire, a dit Laine. Il y a une dizaine de matchs, j'étais à 25 buts et personne ne parlait du plateau des 40. Il peut se passer beaucoup de choses. Mais si nous continuons de jouer comme ça (avec ses compagnons de trio Nikolaj Ehlers et Paul Stastny), pourquoi pas 50?»

Agrandir Alexander Ovechkin n'est plus qu'à deux buts du plateau des 600 en carrière. Photo Paul Chiasson, PC

Avec 14 matchs à faire, il n'y a pas de raison de parier contre Laine ou Ovechkin. Les joueurs des Jets n'hésitent pas à comparer Laine à Ovechkin parce que le jeune Finlandais marque à un rythme seulement égalé au cours des deux dernières décennies par l'étoile des Capitals de Washington, Steven Stamkos, Auston Matthews et Ilya Kovalchuk. Ovechkin est le marqueur le plus prolifique de sa génération, lui qui n'est plus qu'à deux buts de devenir le 20e joueur de l'histoire de la LNH à atteindre le plateau des 600 en carrière. L'entraîneur-chef des Capitals, Barry Trotz, croit toutefois que le chiffre de 50 est plus important aux yeux d'Ovechkin que celui de 600. «Il a connu une saison plus difficile l'an dernier et il veut prouver qu'il est toujours aussi bon», a mentionné Trotz.

Agrandir Evgeni Malkin joue peut-être le meilleur hockey de sa carrière depuis quelques mois. Photo Gene J. Puskar, AP