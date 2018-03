 Brian Gionta et Rick Nash aident les Bruins à vaincre les Blackhawks 

Brian Gionta et Rick Nash ont fait mouche en avantage numérique et les Bruins de Boston ont complété un séjour à domicile de six matchs avec une fiche immaculée grâce à une victoire de 7-4 face aux Blackhawks de Chicago, samedi.

Gionta et Nash ont marqué pendant une punition mineure double à l'attaquant des Blackhawks Patrick Kane.

Jake DeBrusk a mis la table pour deux autres buts en avantage numérique de David Krejci. David Pastrnak a également touché la cible, Noel Acciari a ajouté un but en infériorité numérique, tandis que Sean Kuraly a marqué dans un filet désert pour les Bruins.

Tuukka Rask a repoussé 23 tirs. Le gardien des Bruins célébrait son 31e anniversaire de naissance.

Du côté des Blackhawks, Erik Gustafsson a récolté un but et deux aides, tandis que Jonathan Toews, John Hayden et Matthew Highmore ont également fait bouger les cordages. Il s'agissait pour Highmore d'un premier but dans la LNH.

Jean-François Bérubé a cédé six fois contre 39 tirs.