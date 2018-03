Sondage de l'AJLNH: Price et Weber se distinguent

L'Association des joueurs de la LNH a publié aujourd'hui les résultats d'un grand sondage auprès de ses membres. Plus de 500 joueurs se sont prononcés sur une variété de questions à différents moments entre le calendrier préparatoire et le mois de janvier.

À la question: «quel gardien est le plus difficile à déjouer?», Carey Price remporte la palme haut la main avec 41% des votes. Il devance Jonathan Quick, deuxième à 12,1%.

Price présente cette saison une fiche de 15-22-6, avec une moyenne de 2,98 et une efficacité de ,904. Tout de même, il se place au troisième rang à la question «si vous deviez gagner un seul match, quel serait le joueur que vous voudriez dans votre équipe?». Sidney Crosby et Connor McDavid le devancent dans cette catégorie.

Shea Weber aussi se distingue du lot. Il est troisième dans la catégorie des défenseurs les plus difficiles à affronter, avec 19,4% du vote, derrière Erik Karlsson (22,1%) et Drew Doughty (20,4%). Il est aussi quatrième à la même question lorsqu'on l'ouvre à tous les joueurs, derrière Crosby, McDavid et Patrick Kane.

Enfin, le Centre Bell est l'aréna préféré de près du quart des joueurs sondés. Le United Center de Chicago et le Madison Square Garden de New York suivent au scrutin.

Les gagnants de certaines autres catégories: