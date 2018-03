Pacioretty absent un mois, saison terminée pour Mete

Le Canadien a annoncé ce matin que Mete a subi une fracture à un doigt et qu'il ratera six semaines. Or, si on calcule six semaines à partir d'aujourd'hui, on arrive au 16 avril, soit neuf jours après le dernier match de la saison.

Quant à Pacioretty, il a subi une blessure à un genou et ratera de quatre à six semaines, selon l'équipe. Dans son cas, s'il est prêt à jouer dans quatre semaines, il pourrait disputer les trois derniers matchs de la saison.

Les deux joueurs se sont blessés vendredi, dans la victoire de 6-3 du CH sur les Islanders de New York.